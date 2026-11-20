Se por essas coisas do labirinto mental invisível em que nos metemos, e no qual descobrimos que não sabemos como sair, tua alma percebe estar oprimida por tanta coisa que precisa fazer e tão pouco tempo disponível, além da má vontade e preguiça que complicam tudo, tenho boas notícias, entre hoje e domingo o contraste do ânimo será evidente.

Hoje pode ser tudo particularmente mais difícil que o habitual, mas se evitas te estender nas queixas e lamentos perceberás que no transcurso do final de semana teu ânimo será motivação suficiente para te lançares à aventura da vida com atrevimento, como deveria ser todos os dias.

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O ânimo flutua e não há o que fazer contra isso, inclusive sendo saudável que seja assim em vez de tentarmos estar na crista da onda todos os dias e a todo momento, uma tarefa fadada ao fracasso.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você pode projetar sua mente ao futuro e imaginar muita coisa sem que necessariamente haja um compromisso com a realidade. O futuro também pensa em você e se manifesta através de pressentimentos. É assim que funciona.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Discutir relacionamento não está com nada, só gera desgaste. Em vez de discutir relacionamento procure se focar em dar o exemplo de como você gostaria que sua alma e corpo fossem tratados. Isso será mais eficiente.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando não há um ajuste de contas bem feito entre as pessoas, o jogo é equilibrado na invisibilidade dos pensamentos, que atormentam as pessoas envolvidas com acusações, recriminações e desejos de vingança inclusive.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se os hábitos dessem sempre os mesmos bons resultados não haveria necessidade de mudar nada, porém, não é assim que as coisas acontecem. Seu corpo muda, sua maneira de pensar a vida também, requerendo hábitos diferentes.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sem temor, reserve mais tempo para o regozijo e alegria sem, no entanto, deixar de prestar a devida atenção a todos esses assuntos que vêm se alastrando há muito tempo e que já produziram desgaste demais. Regozijo.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nas próximas semanas procure finalizar o que estiver em andamento antes de se envolver em novos assuntos, porque assim você evitará estresse e contratempos. Os finais são também novos começos espontâneos. É assim.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Daqui para frente haverá mais dinamismo, isto é, as coisas vão fluir com mais velocidade, mudando a cada momento. Isso requer mais atenção de sua parte para que seus interesses não se dispersem. É por aí.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nas próximas semanas se dedique com afinco a reorganizar suas finanças e, como a situação coincide com as festas de fim de ano, será importante você medir bem os gastos sem que isso provoque tensões desnecessárias.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando não é possível tomar as iniciativas desejadas, pelo menos ocupe seu tempo fazendo algo útil, evitando assim que a mente ingresse no labirinto das recriminações, do qual depois seria muito difícil sair.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Mesmo que a vida social seja motivo de emoções ambíguas para sua alma, que gostaria de permanecer na caverna, neste momento seria interessante você se atrever a circular mais no ambiente social. Experimente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O esforço solitário é acidental, dá bons resultados, mas não se compara ao esforço feito em conjunto que, além de ser mais produtivo, é mais divertido também. Tudo tem seu tempo certo entre o céu e a terra. Em frente.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Siga em frente sem se importar se não houver a colaboração que você gostaria, porque as ideias são suas e as pessoas andam dispersas com suas preocupações e desesperos, bastante impermeáveis ao entusiasmo alheio.