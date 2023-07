Festival Ragga Brasil celebra a negritude com shows e oficinas

LO Lara Oliveira* LO Lara Oliveira* LO Lara Oliveira*

Batidão Sonoro: na linha de frente do festival - (crédito: Créditos: Bene Franca)

Para os amantes de reggae e da música eletrônica, Brasília traz um combo dos dois em um único evento. Será neste sábado (15/7), a partir das 14h, no Teatro de Arena do Guará, o Festival Ragga Brasil, que traz shows, intervenções artísticas, pista de skate, oficinas de dança, DJ e produção musical sobre o ragga e dancehall, com a mistura de música eletrônica e reggae.

A iniciativa foi idealizada pelo coletivo de DJ's, MC's e produtores, Batidão Sonoro, e é um desdobramento da festa Hip-Hop vs Ragga, a batalha de estilos mais envolvente da capital, que nos últimos 18 anos animou as noites do DF com atrações icônicas.

"A intenção do festival é a valorização da cultura negra, por meio de manifestações contemporâneas como o sound system. O festival, além de proporcionar lazer e diversão de forma gratuita, busca oferecer acesso a cultura de forma descentralizada. Por isso a escolha do Guará, um dos berços da cultura reggae no DF e também cidade de origem do Batidão Sonoro, explica Marcela Coelho, produtora cultural e uma das organizadoras do Festival Ragga.

O evento trará nomes importantes do cenário nacional do ragga, e entre eles, Jimmy Luv, do lendário grupo 7 Velas. Haverá também a participação do coletivo Macaia Records, formado por Pump Killa, Iyzis, Ragg, Satioro e Mis Ivy, pioneira no ritmo. De João Pessoa, mestre Sacal com a energia do ragga paraibano, e, no cenário local, nomes como I Cris, Guará Sound System, Selectta KBC, e Negra Eve.

O cantor Pump Killa membro do Macaia Records destaca a alegria de participar do festival: "A expectativa é a melhor possível, é o primeiro festival da nossa vertente feita no Brasil e estamos muito orgulhosos de fazer parte dessa história. Fica aqui nossa eterna gratidão a rapaziada do Batidão Sonoro por essa iniciativa", diz o cantor.

Negra Eve, representante do cenário local também fala do sentimento de participar do evento. "Estou muito honrada por fazer parte dessa festa, são 10 anos de história no ragga sendo bem acolhidos pelo Festival Ragga Brasil", afirma Negra Eye.

Um diferencial do evento são as atividades diversas e formativas como, oficinas de dança dancehall com Aimê Rivero e NG Coquinho, oficina de DJ, com DJ Chokolaty e produção musical com Afroragga. E ainda a fusão da cultura sound system com o skate, com uma mini ramp com a participação de skatistas da cidade. Haverá também intérprete de libras. O evento conta com apoio FAC e a entrada é gratuita. Mais informações pelo Sympla.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Festival Ragga Brasil

Sábado (15/7), a partir das 14h, no Teatro Arena do Guará. O evento é gratuito e mais informações pela plataforma on-line Sympla.





