A farra do cancelamento

Aura Vortex: na vibe de música para clube(foto: Hector Moreira)

A ideia de trazer sets com músicas de artistas controversos para Fairy veio de uma conversa do Victor Eloi, produtor da festa, que questionou os amigos com a pergunta:"Qual artista cancelado vocês ainda ouvem?". Nomes como Azealia Banks, Kanye West e Natalia Kills apareceram junto à saudade de ouvi-los impunemente.

Nos últimos anos, os usuários assíduos da internet desenvolveram um novo hábito, o de cancelar. O avanço de pautas sociais por um lado emanciparam populações, que viviam em situação de extremo preconceito, e, por outro, construiu uma vigilância permanente no mundo on-line. Em entrevista ao Correio, fala sobre o assunto: "Eu acredito que a cultura do cancelamento na teoria seria algo interessante e necessário, mas, na prática, não é bem assim. Na maioria dos casos, a pessoa cancelada não aprende nada, a polêmica vira conteúdo de clicks…Não há nenhuma realização efetiva, passa-se o tempo e as pessoas esquecem".

A recepção do público à temática desta edição da festa foi positiva, apesar do medo inicial dos produtores. A ironia do assunto é que, por mais que seja sério e traga questões importantes para as pautas culturais, apresenta também a reflexão de qual reação efetiva o fã tem com o artista e qual interferência isso tem na memória e no afeto público."A Fairy nasceu da minha vontade de tocar músicas do pop fora da curva, e de ver o público em Brasília desejando um formato de festa pop diferente", diz o produtor sobre seu público.

Os ingressos para a festa deste sábado (28/9) estão disponíveis na plataforma do Shotgun por R$20 para aqueles que não querem arriscar as filas para entrada gratuita até a meia noite.

O que é líquido no psy trance?

O Externa surge da vontade dos quatro sócios da casa em expandir a cena de música eletrônica no DF. A curadoria de festas e DJs feitas pelos quatro visa trazer o máximo de diversidade sonora para as noites em Brasília. O segmento da Liquid trance, festa de hoje, é o psy trance. Os ingressos já estão no segundo lote por R$40, disponíveis no Sympla.

Headliner da festa, o DJ Aura Vortex conta ao Correio um pouco sobre o preparo dos seus sets: "São duas variáveis muito importantes para isso: a primeira é conhecer o público para o qual você irá performar e a segunda e ter um acervo rico o suficiente para conseguir se comunicar com aquele público. A mesma música pode funcionar muito bem em um evento no sul como dar errado num evento do norte. Às vezes, um set bem construído em que ele guia a pista, com altos e baixos na hora certa".

A expectativa para a apresentação do Externa é alta, pois o set que vai ser tocado é inédito ao público."Tocar em clube já é outra vibe, eu, particularmente, gosto muito, pois te dá a chancela de tocar músicas que foram praticamente feitas para clube. Podendo tocar 2h ainda, abre mais espaço para flertes com outros gêneros da música eletrônica", diz Aura.

Serviço

Festa Fairy

No dia 28/9, a partir das 22h no Birosca (Sds Bloco E loja 3). Ingressos gratuitos até 00h pela plataforma do Shotgun.

Liquid Trance

No dia 27/9, , a partir das 22h30 no espaço do Externa. Ingressos a partir de R$40 na plataforma Sympla.

Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco