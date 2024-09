Na prisão, Deolane estaria falando em "detox" da internet às outras presas

A Dra. Deolane parece que está curtindo a vida atrás das grades. De acordo com o jornalista Erlan Bastos, a influenciadora teria dito que o período em que se encontra na cadeia estaria servindo de "detox" de internet.

Entretanto, longe de qualquer aparelho telefônico, as redes sociais da beldade não tem tido atualizações desde o último dia em que publicou uma segunda carta aberta para os seus mais de 20 milhões de seguidores no Instagram.

Nas declarações, Deolane desabafou após perder o direito de prisão domiciliar e ser encaminhada para um novo presídio: "Olha eu aqui de novo, tá demorando né? Sim, as coisas para mim sempre foram mais difíceis mas como operadora do Direito sigo aguardando prazos", inicia ela.

"Tudo o que venho passando é para firmar a minha fé naquele que sempre me colocou de pé. Não é fácil, uma mulher nordestina, mãe solo, criada por mãe solo, vinda de comunidade, chegar onde cheguei. Afirmo com todo o respeito que tenho por vocês, sou inocente, não há uma prova sequer", finalizou ela.

Vale lembrar que, a advogada criminalista, empresária e influenciadora digital teve a prisão domiciliar revogada e voltou para a cadeia, no início do mês. Segundo nota do TJ/PE, a decisão se deu após descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Judiciário.