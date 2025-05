A volta da morte: novo longa da franquia Premonição repete a fórmula

A franquia Premonição volta com novo filme após hiato de 14 anos(foto: Warner Bros/Divulgação)

O sexto filme de uma das franquias mais famosas de terror chega às telonas como uma das estreias da semana. Nessa nova história, uma família é perseguida pela força inescapável da morte, com uma trama que permeia gerações. A obra é dirigida por Zach Lipovsky e Adam B. Stein.

Quando o primeiro longa da saga estreou nos anos 2000, a fama dos slashers adolescentes já estava estabelecida e só crescia. Pânico, Sexta-feira 13, Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, Halloween e outros ganhavam suas sequências devido ao sucesso do gênero.

Premonição, no entanto, trazia algo novo: um assassino diferente. No lugar dos psicopatas encapuzados e mascarados, dessa vez a própria Morte vai atrás dos jovens para dar fim às vidas de pecados no fim do ensino médio. Cinco filmes depois, a fórmula continuará a ser explorada.

Após um lapso de 14 anos, a saga volta para um sexto filme, de título Laços de sangue, que diz um pouco sobre o que o público pode esperar. A produção deste ano acompanha os pesadelos aterrorizantes da jovem universitária Stefanie (Kaitlyn Santa Juana).

Nesses sonhos mortais, ela testemunha, de forma recorrente, a morte de toda sua família. Instigada, a jovem busca investigar os significados dessas visões e volta à cidade na qual cresceu, focada em encontrar a única pessoa capaz de cessar o ciclo fatal: sua avó Iris (Gabrielle Rose e Brec Bassinger). O filme não é recomendado para menores de 18 anos.

Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

