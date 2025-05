Sem força ofensiva, Atlético de Madrid perde para o Osasuna pelo Espanhol

O Atlético de Madrid foi a Pamplona nesta quinta-feira (15) e saiu derrotado pelo Osasuna por 2 a 0, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Catena e Budimir marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Colchonero perdeu a oportunidade de garantir a classificação matemática para a Liga dos Campeões da próxima temporada. A equipe segue em terceiro, com 70 pontos, e vê Athletic Bilbao e Villarreal com 64, faltando duas rodadas para o fim da competição. Contudo, os bascos têm um jogo a menos. Já o Osasuna sobe para nono, com 48.

A próxima rodada será disputada no domingo (18), com todos os dez jogos simultaneamente às 14h (de Brasília). Dessa maneira, o Atlético de Madrid recebe o Betis no Metropolitano, enquanto o Osasuna, também em casa, encara o Espanyol.

O primeiro tempo começou muito truncado, com as duas equipes tendo dificuldades para encaixar jogadas perigosas. Assim, a partida tinha mais incidência no meio de campo, com muitas roubadas de bola e pouca criatividade. Contudo, o Osasuna achou o seu gol em uma jogada de bola parada aos 25 minutos. Bryan Zaragoza cobrou escanteio e Catena cabeceou para abrir o placar. Atrás do placar, o Colchonero criou apenas uma grande chance na etapa inicial, quando o goleiro Herrera parou Sorloth.

Atlético segue mal no segundo tempo

Diego Simeone tentou arrumar as laterais no intervalo. As substituições, contudo, não surtiram efeito prático. Com 18 minutos, o treinador argentino, sem ousadia, mudou o sistema ofensivo, tirando Sorloth, Álvarez e Koke, lançando Griezmann, Gallagher e Ángel Correa. Mais uma vez, o Osasuna não sofreu com as alterações.

Apesar de ter mais a bola, o Atlético não tinha força ofensiva e pouco criava. Para piorar, viu o time da casa ampliar aos 38 com o atacante Budimir. Nos minutos que restaram, a equipe de Madri seguiu sem a força necessária para incomodar o goleiro Herrera, e o Osasuna saiu com os três pontos do Estádio El Sadar.

