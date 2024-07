Firme e forte! Maíra Cardi e Thiago Nigaro negam crise no casamento

Maíra Cardi (40) e Thiago Nigro (33), casados desde o ano passado, foram pegos de surpresa com boatos sobre o fim do relacionamento nas redes sociais. A coach de emagrecimento, então, resolveu se pronunciar nesta terça-feira, 9, e negou o rompimento. Ela ainda afirmou que os dois seguem juntos: "Desse casamento, só saímos mortos". A empresária e ex-BBB e o Primo Rico, como é conhecido, sempre causam burburinhos na internet; eles são constantemente alvos de diversas polêmicas desde que anunciaram o namoro, no início do ano passado. Diante disso, a Caras conversou com duas especialistas para saber quais são os desafios de manter um casamento midiático.

Para a especialista em Marketing de Influência Ingrid Spyker, a vida pública dos famosos se tornou hoje uma fuga para quem consome, pois o liberta da própria realidade, muitas vezes, difícil. “As pessoas sempre se interessaram pela vida privada dos famosos, a única diferença é que no passado esperávamos a revista física para conhecer a família, o casal do momento, os bastidores; e hoje, a internet traz isso em “real timing” e diário, quase que um reality show, onde as pessoas mostram a vida cotidiana, com os seus desafios, intrigas, discussões. O público acompanha esse tipo de conteúdo e o utiliza como fuga da sua própria realidade, além da identificação, pois se enxerga em muitas situações”, ressalta.

“Mostrar tudo da vida de um casal não necessariamente é uma necessidade, mas existe uma expectativa do público e alguns optam por alimentar essa audiência curiosa. Um dos pontos positivos é criar uma conexão real com a audiência, que passa a acompanhar a vida do casal com todas as suas particularidades. E o principal ponto negativo é o julgamento; você passa a ter todos os seus passos e decisões questionados e julgados”, emenda Ingrid.

Já a psicóloga Alessandra Araújo destaca que ser um casal da mídia é enfrentar desafios únicos que podem impactar profundamente o relacionamento. “Um dos principais enfrentamentos é a intensa exposição pública, onde a vida privada se torna de interesse público. Isso não apenas invade a privacidade, mas também expõe o casal a especulações e comentários muitas vezes negativos, afetando sua autoestima e a dinâmica do relacionamento”, explica.

Para ela, além disso, há a constante pressão da opinião pública. Críticas e expectativas externas podem pesar sobre o casal, influenciando como eles se veem e como são vistos pelos outros. “A falta de privacidade é outra questão significativa. Encontrar momentos íntimos e pessoais sem a presença da mídia pode ser extremamente desafiador”, pontua.

A agenda lotada também pode ser um obstáculo, segundo Alessandra. “Compromissos profissionais frequentes podem separar fisicamente o casal por longos períodos, dificultando a manutenção da conexão emocional e pessoal. Além disso, a comparação constante com outros casais da mídia pode intensificar sentimentos de competição ou inadequação, exacerbando inseguranças”, salienta.

De acordo com a psicóloga, a confiança também pode ser testada. “A presença de fãs e admiradores pode criar tentações e desafiar a confiança mútua. Equilibrar a vida pessoal e profissional é outro desafio significativo. Separar o relacionamento íntimo do público pode ser complicado, e a pressão para manter uma imagem perfeita pode ser esmagadora”, fala.