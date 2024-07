Luan Santana e Jade Magalhães, as expectativas pela chegada do primeiro fil

Luan Santana e Jade Magalhães vão ser pais. A novidade foi anunciada pelo casal nesta segunda-feira, 22, em publicação no Instagram.

Compartilhando fotos na rede social, é possível notar a barriga da influenciadora, que é beijada pelo cantor sertanejo em uma das imagens.

Surpreendendo os fãs, a revelação da gravidez foi recebida com apoio do público e seguidores de ambos. “Eu tô realizando um sonho de adolescente. Vencemos muito, família”, escreveu uma fã do artista. “Bebê ‘Luade’ já é muito amado!”, comentou outra.

“Amo vocês e vou amar ainda mais essa criança! Como é bom saber que estive aqui durante anos acompanhando esse amor lindo”, declarou outra seguidora, relembrando o relacionamento de mais de 10 anos do casal.

Em uma postagem em seu perfil no instagram, o cantor Luan Santana aumentou as expectativas sobre estarem esperando o primeiro filho com Jade Magalhães

A assessoria do cantor explicou em uma postagem no Instagram que o casal está em busca de um nome para o bebê que está a caminho. Jade Magalhães estaria no quarto mês de gestação.

Após reconciliação, Luan Santana e Jade Magalhães revelam gravidez

Luan Santana e Jade Magalhães iniciaram o relacionamento ainda durante o começo da carreira do cantor sul-mato-grossense. Em 2020, após 12 anos de namoro seguido de noivado, o casal se separou por decisão vinda de Luan.

A reconciliação aconteceu no início deste ano, após os dois realizarem uma viagem ao México. A confirmação da volta do casal foi dada por Luan em fevereiro, com uma declaração apaixonada para Jade em sua rede social.