Dólar abre em disparada com preocupação fiscal sobre reajuste de servidores

SK Simone Kafruni

(foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O dólar abriu o dia em disparada, nesta quinta-feira (20/8), e voltou a superar a marca de R$ 5,65 em meio à preocupação fiscal do país, após o Senado derrubar o veto presidencial que impedia reajuste salarial de servidores. Na máxima do dia, logo na abertura do pregão, a moeda norte-americana saltava mais de 2%, a R$ 5,654, maior patamar intradiário desde 21 de maio. Às 11h, estava cotado em R$ 5,64.



Além disso, segundo a Terra Investimentos, o dia está tenso por conta da ata mais pessimista do Federal Reserve, banco central norte-americano, e do cenário internacional. "Preocupação fiscal, com impacto da covid-19 na economia, a não liberação do estímulo fiscal nos Estados Unidos, falha da China em não conseguir injetar liquidez no mercado e do acordo entre os dois países", pontuou a corretora.

Veto derrubado