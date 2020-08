Auxílio emergencial: veja o calendário de pagamento dos novos aprovados

MB Marina Barbosa

O governo federal aprovou o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para mais um grupo de brasileiros. Serão beneficiados cerca de 693,3 mil pessoas que pediram o benefício em uma agência dos Correios, que contestaram a primeira análise do governo e que tiveram o cadastro reavaliado neste mês.

A aprovação de mais esse grupo de brasileiros foi confirmada, nesta quarta-feira (26/8), pelo Ministério da Cidadania, que também publicou o calendário de pagamento desses trabalhadores no Diário Oficial da União. Os pagamentos começam na sexta-feira (28/8). Veja as datas ao fim da matéria.

Segundo o Ministério da Cidadania, esse grupo de pagamento contempla cerca de 550,4 mil brasileiros que se cadastraram para receber o auxílio emergencial nas agências dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho de 2020 ou que tiveram o benefício negado num primeiro momento, mas contestaram a avaliação do governo por meio das plataformas digitais do auxílio emergencial entre 3 de julho e 16 de agosto.

Além disso, será retomado o pagamento do auxílio para cerca de 142,9 mil brasileiros que estavam recebendo os R$ 600, mas tiveram os depósitos interrompidos neste mês de agosto para ter o cadastro reavaliado "em função de atualizações de dados governamentais e verificações de bases de dados oficiais". "Após essa triagem, os que foram considerados novamente elegíveis receberão as parcelas pendentes", informou o Ministério da Cidadania.

Calendário

O pagamento desses brasileiros começa nesta sexta-feira (28/08) e vai até 30 de setembro de forma digital pelo aplicativo Caixa Tema. Já o saque em dinheiro será permitido entre 19 de setembro e 27 de outubro.

Nessas datas, será paga a primeira parcela dos R$ 600 para os brasileiros que pediram o auxílio nos Correios ou por meio da contestação. Nesse caso, a segunda e a terceira parcela serão pagas de uma única vez entre outubro e novembro. Já a quarta e a quinta parcela serão pagas juntas entre novembro e dezembro.

Já os brasileiros que tiveram os depósitos interrompidos para passar por uma reavaliação cadastral vão receber todas as parcelas que estão pendentes no primeiro calendário de pagamento, que vai de sexta-feira a 30 de agosto.

O cronograma de pagamentos para esse novo grupo de aprovados pelos R$ 600 foi divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Cidadania através da portaria nº 474. O calendário foi escalonado de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários "considerando a necessidade de evitar aglomerações, seguir as melhores práticas para evitar a propagação, proteger a saúde da população e assim minimizar o risco de propagação do coronavírus."

Veja as datas de pagamento:

Parcela 1:

Depósito no Caixa Tem:

Nascidos em janeiro: 28 de agosto

Nascidos em fevereiro: 02 de setembro

Nascidos em março: 04 de setembro

Nascidos em abril: 09 de setembro

Nascidos em maio: 11 de setembro

Nascidos em junho: 16 de setembro

Nascidos em julho: 18 de setembro

Nascidos em agosto: 23 de setembro

Nascidos em setembro: 25 de setembro

Nascidos em outubro: 28 de setembro

Nascidos em novembro: 28 de setembro

Nascidos em dezembro: 30 de setembro

Saque em dinheiro:

Nascidos em janeiro: 19 de setembro

Nascidos em fevereiro: 22 de setembro

Nascidos em março: 29 de setembro

Nascidos em abril: 1º de outubro

Nascidos em maio: 03 de outubro

Nascidos em junho: 06 de outubro

Nascidos em julho: 08 de outubro

Nascidos em agosto: 13 de outubro

Nascidos em setembro: 15 de outubro

Nascidos em outubro: 20 de outubro

Nascidos em novembro: 22 de outubro

Nascidos em dezembro: 27 de outubro



Parcelas 2 e 3:

Depósito no Caixa Tem:

Nascidos em janeiro: 09 de outubro

Nascidos em fevereiro: 09 de outubro

Nascidos em março: 16 de outubro

Nascidos em abril: 16 de outubro

Nascidos em maio: 23 de outubro

Nascidos em junho: 23 de outubro

Nascidos em julho: 30 de outubro

Nascidos em agosto: 30 de outubro

Nascidos em setembro: 06 de novembro

Nascidos em outubro: 06 de novembro

Nascidos em novembro: 13 de novembro

Nascidos em dezembro: 13 de novembro

Saque em dinheiro:

Nascidos em janeiro: 29 de outubro

Nascidos em fevereiro: 29 de outubro

Nascidos em março: 03 de novembro

Nascidos em abril: 03 de novembro

Nascidos em maio: 10 de novembro

Nascidos em junho: 10 de novembro

Nascidos em julho: 12 de novembro

Nascidos em agosto: 12 de novembro

Nascidos em setembro: 17 de novembro

Nascidos em outubro: 17 de novembro

Nascidos em novembro: 19 de novembro

Nascidos em dezembro: 19 de novembro



Parcelas 4 e 5:

Depósito no Caixa Tem:

Nascidos em janeiro: 16 de novembro

Nascidos em fevereiro: 16 de novembro

Nascidos em março: 18 de novembro

Nascidos em abril: 18 de novembro

Nascidos em maio: 20 de novembro

Nascidos em junho: 20 de novembro

Nascidos em julho: 23 de novembro

Nascidos em agosto: 23 de novembro

Nascidos em setembro: 27 de novembro

Nascidos em outubro: 27 de novembro

Nascidos em novembro: 30 de novembro

Nascidos em dezembro: 30 de novembro

Saque em dinheiro:

Nascidos em janeiro: 26 de novembro

Nascidos em fevereiro: 26 de novembro

Nascidos em março: 1º de dezembro

Nascidos em abril: 1º de dezembro

Nascidos em maio: 03 de dezembro

Nascidos em junho: 03 de dezembro

Nascidos em julho: 08 de dezembro

Nascidos em agosto: 08 de dezembro

Nascidos em setembro: 10 de dezembro

Nascidos em outubro: 10 de dezembro

Nascidos em novembro: 15 de dezembro

Nascidos em dezembro: 15 de dezembro