Caixa anuncia que pagamento do Bolsa Família poderá ser digital

MB Marina Barbosa

(foto: Divulgação/Setras/TO)

A Caixa Econômica Federal informou, nesta quarta-feira (26/8), que se prepara para liberar o pagamento digital do Bolsa Família. A ideia é que os brasileiros possam receber o benefício pelo aplicativo Caixa Tem, como acontece hoje com o auxílio emergencial de R$ 600.

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães lembrou que o pagamento do Bolsa Família continua sendo realizado exclusivamente de forma presencial. Por isso, a ideia é utilizar a experiência do auxílio emergencial para permitir que os segurados do Bolsa Família também possam acessar seu benefício sem ter que ir a uma agência bancária, por meio do aplicativo Caixa Tem.

O pagamento digital, porém, não será compulsório como no auxílio emergencial, que primeiro é pago apenas no aplicativo e só depois tem o saque em dinheiro autorizado. Será uma opção a mais para o Bolsa Família e será implantado de forma gradual, segundo Guimarães.

"A partir de agora, nós vamos com calma e tranquilidade, porque o Bolsa Família até hoje é pago na boca do caixa, no ATM, sem utilização da conta digital. Com tranquilidade, a gente vai oferecer a conta digital. Mas com tranquilidade, porque é um público muito mais sensível à questão da tecnologia. Então, com calma, vamos fazer a migração para essa possibilidade. O cliente pode realizar tanto na boca do caixa, no ATM, quanto, se ele quiser, pelo meio digital. Será uma possibilidade", declarou Guimarães.

Para o presidente da Caixa, a possibilidade é interessante porque desobriga os beneficiários de ter que ir a uma agência bancária para receber o Bolsa Família. Ele lembrou que, hoje, muitos brasileiros de baixa renda vivem em cidades que não têm nenhuma agência bancária, sobretudo no interior do Norte e Nordeste. Por isso, precisam se deslocar para municípios vizinhos para receber os R$ 190 mensais do Bolsa Família.

O pagamento e a gestão digital de benefícios sociais também estão em estudo no governo para o Renda Brasil — programa que deve substituir o Bolsa Família em 2021. Neste caso, a ideia do Ministério da Cidadania é criar uma única plataforma digital que reúna todos os programas sociais do governo, para que o cidadão possa ter acesso a esses programas de forma simples e rápida.