Dólar fecha em R$ 5,57 e bolsa de valores se mantém estável

FS Fernanda Strickland* JR Jailson R. Sena*

(foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O dólar teve queda de 0,72% nesta quinta-feira (27/8), sendo cotado a R$ 5,57 em meio a um movimento de realização parcial de ganhos acumulados de cerca de 40% no ano. Já o Ibovespa, principal índice da B3, ficou estável aos 100.623 pontos, ante 100.627 na quarta-feira (26/8).

O mercado de câmbio devolveu apenas parte das altas de quarta-feira, porque os investidores estão apreensivos com a possibilidade de o ministro da Economia, Paulo Guedes, deixar o governo Bolsonaro. Os rumores foram negados, mas ainda assustam o mercado. O ministro chegou a brincar que havia um "complô" para derrubá-lo do cargo.

O educador financeiro Felipe Tapi explica que, em relação a Guedes, já surgiram vários boatos de saída do ministro anteriormente. Os de agora são impulsionados pela implementação do Renda Brasil, projeto semelhante ao Bolsa Família. “Fica complicado implementar esse projeto sem bater o teto de gastos e acaba surgindo um estresse entre o ministro e o presidente da República”, diz Tapi, que acrescenta que Guedes é um dos pilares de sustentação do governo Bolsonaro.

O presidente rejeitou a proposta do ministério, na qual o valor a ser pago seria maior que o do Bolsa Família. O financiamento para manter o programa viria do corte de outros programas sociais, como o abono salarial, o seguro-defeso e o Farmácia Popular. O presidente descartou a possibilidade de abolir o abono salarial e deu prazo para que a equipe econômica mude o projeto até esta sexta-feira (28/8).

Também no radar, a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos teve contração de 31,7%, menor do que a esperada pelos economistas. Já os pedidos de seguro-desemprego totalizaram 1.006.000 na semana passada nos EUA, número em linha com a mediana das expectativas.

Os investidores também ficaram atentos ao discurso do presidente do Federal Reserve Jerome Powell, no simpósio em Jackson Hole. Ele apresentou um plano para aumentar a empregabilidade nos EUA e deixar em níveis mais saudáveis a inflação no país onde a crença mundial é de "riscos negativos ao emprego e à inflação aumentaram".