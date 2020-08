Renda Brasil: custo ainda é impasse

RH ROSANA HESSEL MARINA BARBOSA

As dúvidas sobre as fontes de recursos para financiar o Renda Brasil continuam. O presidente Jair Bolsonaro exigiu que o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresente, hoje, novas opções de financiamento para o programa que vai substituir o Bolsa Família, sem eliminar o abono salarial. Além disso, quer um valor maior do benefício do que os R$ 247 previstos anteriormente. Até ontem à noite, contudo, a nova proposta não estava concluída pela equipe econômica e não havia certeza entre os técnicos se ficaria pronta hoje.

O ganho de popularidade com o auxílio emergencial de R$ 600 animou Bolsonaro a criar um programa social robusto para pavimentar a reeleição em 2022. Conseguir recursos para o Renda Brasil, no entanto, não está sendo fácil para Guedes. O ministro está caçando migalhas em um Orçamento com a maioria das despesas carimbadas e corre o risco de descumprir o teto de gastos, âncora fiscal que proporcionou a redução dos juros básicos ao menor patamar da história.

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, reconheceu, ontem, que o governo “tem uma equação bem difícil para tentar fazer o ajuste” e que, por isso, corre o risco de não apresentar o Renda Brasil tão rápido quanto imaginava. Segundo Onyx, há dois cenários possíveis: aliar o auxílio emergencial e o Renda Brasil em um processo de transição planejado nos próximos meses ou garantir o pagamento do auxílio até o fim do ano e deixar o Renda Brasil para depois, “quando houver consenso sobre o custo e o financiamento do programa”. Ontem, havia uma expectativa de se definir em R$ 300 o auxílio emergencial a ser pago até dezembro.

O Renda Brasil e o Plano Pró-Brasil, que seriam anunciados na última terça-feira, vão na contramão da promessa de campanha de respeitar a regra do teto e de melhorar a qualidade do gasto público, lembram analistas. Eles reconhecem a necessidade de um programa para socorrer os mais vulneráveis, mas recomendam responsabilidade fiscal na empreitada. Ainda lembram que a suspeita do Tribunal de Contas da União de fraudes de mais de R$ 40 bilhões no auxílio emergencial, por exemplo, só comprova que “o governo gasta muito e mal” e precisa tapar os ralos.

Há risco, porém, de que o contribuinte seja novamente chamado para pagar a conta. “Há duas alternativas: aumento de receita, ou seja, de imposto, ou corte de despesa, de preferência, as permanentes, para não comprometer o teto de gastos”, afirmou Felipe Salto, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado.

A equipe econômica passou o dia fazendo cálculos ontem. Entre as opções avaliadas está o fim das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), como saúde e educação. As estimativas iniciais para este ano eram de R$ 56,6 bilhões de renúncia nessa rubrica, mas o valor não é totalmente garantido. Salto, da IFI, lembrou que o fim das deduções do IR pode ajudar o governo a encontrar recursos para o programa, “mas não resolve o problema do teto, pois é um gasto que não está sujeito à regra”.

Conforme cálculos feitos pelo economista Fábio Klein, da Tendências Consultoria, se o benefício do Renda Brasil passar de R$ 247 para R$ 350, considerando um universo de 21 milhões de famílias, o custo total do programa passará de R$ 73,5 bilhões para R$ 88,2 bilhões por ano. Excluindo o Bolsa Família, a necessidade de financiamento será de R$ 31,1 bilhões e R$ 57 bilhões, respectivamente. “O governo vai estourar o teto de gastos se não houver cortes proporcionais de despesa com o novo programa”, alertou. Segundo ele, o abono salarial custa R$ 17 bilhões por ano e, junto com o salário família, de R$ 3,3 bilhões, gerando recursos que não cobrem a diferença para o Bolsa, mesmo se o benefício for de R$ 247.

Cenários para o Renda Brasil

Cenários1234Ticket médio (R$)247247350350

Cobertura (milhões de famílias)17,52117,521

Custo total (R$ bilhões)51,962,273,588,2

Custo adicional ao Bolsa Familia20,731,142,357,0

Fonte: Tendências Consultoria

Auxílio para mais 275 mil

Mais 275 mil pessoas passam a ter direito ao auxílio emergencial de R$ 600. O anúncio foi feito pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Desse total, 10 mil fizeram as inscrições pelos Correios e 265 mil estavam em contestação (correção de dados) pelo aplicativo da instituição financeira. Ainda restam cerca de 121 mil pessoas aguardando análise (81,5 mil na segunda fase de avaliação e 39,9 mil na fase inicial).

O auxílio é pago em etapas e, até o momento, 66,9 milhões de pessoas já receberam 254,2 milhões de pagamentos em pelo menos uma das cinco etapas, totalizando R$ 179 bilhões.

Na quarta-feira, o Ministério da Cidadania publicou no Diário Oficial da União (DOU) o calendário de pagamentos, que foi reforçado pela Caixa. A parcela 5 do saque em dinheiro para 1,9 milhões de inscritos no Programa Bolsa Família, com inscrição final 9, será nesta sexta-feira. Na segunda-feira, 31 de agosto, será a vez dos 1,9 milhão de beneficiários com final 0. Os saques e transferências de diversos outros benefícios também estarão disponíveis de 19 de setembro a 15 de dezembro, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

Quem se inscreveu pelos aplicativos da Caixa tem outro calendário para recebimento. O saque em dinheiro será em 1º de setembro, para os nascidos em agosto; 5 de setembro, para quem faz aniversário em setembro; 12 de setembro, para os que nasceram em outubro e novembro; e 17 de setembro, para os aniversariantes de dezembro.

Socorro de R$ 325 bilhões do BC ao Tesouro

O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou, ontem, a transferência de R$ 325 bilhões do Banco Central (BC) ao Tesouro para ajudar no pagamento da Dívida Pública Mobiliária Interna. O dinheiro é parte do resultado de R$ 503,2 bilhões obtido pelo BC no primeiro semestre — dos quais R$ 478,5 bilhões correspondem a lucros com as reservas e derivativos cambiais – ou seja, o montante de moeda estrangeira acumulada pelo BC. O resultado positivo decorreu da alta de 35,6% do dólar no primeiro semestre.

O valor transferido é menor do que os R$ 445 bilhões inicialmente pedidos pelo Ministério da Economia. O Banco Central impôs restrições por entender que pode ter um prejuízo superior ao saldo remanescente no segundo semestre, como resultado de variações cambiais. No entanto, novos aportes podem ser feitos. “Há a possibilidade de uma nova transferência, ainda neste exercício, caso haja a manutenção das severas condições da economia”, afirmou o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, na noite de ontem.

O artigo 5º da Lei 13.820 de 2019 autoriza a transferência de recursos do BC provenientes de reserva cambial para o Tesouro em situações de excepcionalidade, como a que o país enfrenta devido à pandemia do novo coronavírus. Essa foi a base legal para a discussão. Nas últimas semanas, o BC consultou o Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a legalidade da ação, para avaliar se a transferência poderia configurar um tipo de “pedalada” fiscal.

A questão, porém, levanta dúvidas entre analistas. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, sustenta que se trata de uma transferência de resultados, e não um financiamento do Tesouro pelo Banco Central — o que é proibido pela Constituição Federal. E que os recursos serão usados exclusivamente para pagamentos da dívida púbica, que tem crescido fortemente este ano devido aos gastos para enfrentar a pandemia. Somente o auxílio emergencial de R$ 600 vai custar mais de R$ 250 bilhões do Tesouro.

O economista e pesquisador da Unicamp Felipe Queiroz explica que a lei que regulamenta a transferência foi desenhada de forma a evitar a chamada contabilidade criativa — termo utilizado quando há omissão de resultados negativos de uma empresa. O objetivo era de dar mais autonomia ao Banco Central para que ele fosse desvinculado a decisões políticas.

Queiroz destacou que o objetivo do Banco Central não deve ser lucrar com as reservas, mas afirmou que a transferência dos recursos do BC para o Tesouro poderá ser positiva para melhorar as contas públicas. Em nota, o Ministério da Economia informou que as restrições de liquidez provocadas pela pandemia de covid-19 têm dificultado a administração da dívida pública, com o Tesouro Nacional emitindo títulos com prazos mais baixos e queimando o “colchão da dívida”, reserva financeira para pagar os vencimentos dos papéis, para evitar os juros altos pedidos pelos investidores nos títulos de prazo mais longo.

*Estagiário sob a supervisão de Odail Figueiredo

Sobrevivendo com o benefício

Cerca de 4,4 milhões de domicílios brasileiros sobreviveram, em julho, apenas com a renda do auxílio emergencial pago pelo governo federal. O dado consta num estudo divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com base em dados do IBGE. O levantamento mostra, ainda, que os diversos auxílios oficiais foram suficientes para superar em 16% a perda salarial entre as pessoas que permaneceram ocupadas. Entre as residências mais pobres, os rendimentos chegaram a 124% do que seriam com as rendas habituais.