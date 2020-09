Veja onde já é possível encontrar a cédula de R$ 200

MB Marina Barbosa

(foto: Divulgação)

A cédula de R$ 200, que é estampada pelo lobo-guará e foi lançada nesta quarta-feira (02/09) pelo Banco Central (BC), já está presente em dez capitais brasileiras (veja a lista abaixo). A expectativa é que, a partir daí, as cédulas cheguem ao restante do país por meio do Banco do Brasil (BB).

Segundo o Banco Central, a nova cédula já foi enviada para as dez capitais que contam com a representação da autoridade monetária. São elas: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém.

"Nós deslocamos as cédulas via aérea. A partir dessas capitais, o Banco do Brasil, que é quem operacionaliza a custódia do BC, vai nos ajudar, dada sua capilaridade, a chegar no interior do país", explicou a diretora de Administração do BC, Carolina de Assis Barros. "É possível que quem vier a sacar em Brasília ou em outras capitais hoje já se deparem com a cédula", acrescentou.

Responsável pela distribuição das cédulas para os demais bancos e consequentemente para o mercado, o Banco do Brasil acrescentou que, em Brasília, as notas de R$ 200 já estão disponíveis para saque na agência BB do Banco Central e na agência do Setor Bancário Sul.

Também já há disponibilidade da nota na agência do Recife Antigo, do centro de Belo Horizonte e do centro de Fortaleza. "A partir desta quinta (03/09) as cédulas já estarão em outras agências das dez capitais indicadas acima", garantiu o BB.

A expectativa inicial do BC era que um lote inicial de 20 milhões de cédulas estivesse pronto já nesta quarta-feira, no lançamento da nota de R$ 200. Até o fim do ano serão 450 milhões de unidades.

Essas notas, contudo, serão liberadas gradualmente, de acordo com a demanda da população por papel moeda. "A nova cédula passa a ter valor legal a partir de hoje, e vai entrar em circulação à medida em que houver demanda", ressaltou o presidente do BC, Roberto Campos Neto.

"A distribuição pelo BB, enquanto custodiante do Bacen, é feita respeitando o curso logístico, normal, de suprimento, ou seja, de acordo com a demanda por numerário, tanto por parte das agências BB quanto das demais instituições financeiras", acrescentou o Banco do Brasil.

O BC já disse, por sua vez, que a demanda por papel moeda está em alta devido às incertezas e aos auxílios emergenciais da pandemia de covid-19. Segundo a autoridade monetária, essa situação elevou em R$ 105,9 bilhões a necessidade de dinheiro em circulação no Brasil. Por isso, disse que poderia até faltar papel-moeda neste ano se a nota de R$ 200 não tivesse sido criada.