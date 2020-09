Para Paulo Guedes, PIB do Brasil vai cair menos que 4% em 2020

MB Marina Barbosa

(foto: Luiz Macedo/Câmara dos Deputados)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira (9/9) que a economia brasileira está "rebatendo" a crise causada pelo novo coronavírus de forma mais rápida do que o esperado. Por isso, acredita que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil vai cair menos que 4% neste ano.

"Eu esperava uma recuperação como se fosse um V partido, mas está vindo mais rápido até do que eu antecipava. As primeiras estimativas eram que o Brasil caísse 10% e agora está todo mundo revisando suas projeções. Está entre 4% e 5%, a maioria está pela metade. E eu ainda acho que vamos surpreender, que vai ser menor do que isso, porque estamos voltando forte", afirmou Guedes, em evento promovido pelo Credit Suisse.

O ministro ainda afirmou que o ritmo da recuperação econômica brasileira só perde para o da China. E ele indicou que o responsável por essa retomada é o impacto positivo de programas emergenciais lançados em meio à pandemia, como o auxílio emergencial, o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) e das linhas de crédito que focam nos setores mais atingidos pela covid-19.

O otimismo de Guedes se baseia em indicadores como os do consumo de eletricidade, da arrecadação federal e da receita de vendas do varejo, que sofreram um grande choque no início da pandemia, mas já apontam para uma retomada a partir de maio e junho. "Todos os dados mostram que o Brasil está rebatendo realmente [a crise]", reiterou o ministro.

O por já passou

Assessores de Guedes também já destacaram a curva de recuperação desses indicadores. A sensação da equipe econômica é de que o pior da crise da covid-19 já ficou para trás e que o Brasil já está em recuperação. Por isso, o governo deve revisar a projeção oficial para o PIB de 2020 nas próximas semanas.

Hoje, a projeção oficial é de um tombo de 4,7%. Mas, como apontou Guedes, o governo deve reduzir a previsão. A estimativa oficial deve ficar, portanto, ainda mais descolada das projeções do mercado financeiro. Embora tenham deixado para trás as estimativas mais pessimistas de quedas de 9%, os analistas ainda calcula uma queda de 5,31% para o PIB do Brasil em 2020, devido aos impactos da crise do novo coronavírus. Ao contrário do governo, por sinal, o mercado elevou essa previsão de -5,28% para -5,31% no Boletim Focus desta semana.

Reformas

O ministro da Economia também se mostrou otimista sobre a recuperação econômica e fiscal do Brasil nos próximos anos. Ele alegou que, após esse choque da covid-19, o Brasil está focado em retomar as reformas econômicas, as privatizações e o pacto federativo.

O pacto federativo, por sinal, foi apontado como a prioridade do ministro, já que pode abrir espaço no Orçamento público para novos gastos discricionários e contribuir com a sustentabilidade fiscal do Brasil. E, segundo Guedes, pode ter sua primeira etapa aprovada pelo Senado em uma a duas semanas.

Segundo Guedes, o pacto vai quebrar o piso do teto de gastos ao desindexar receitas. Por isso, vai parar de empurrar as contas públicas contra o teto e vai permitir que a classe política gerencie o orçamento, destinando mais recursos para as áreas entendidas como prioritárias, como saúde e educação.