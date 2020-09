Países europeus afirmam que desmatamento dificulta compras do Brasil

NB Natalia Bosco* Edis Henrique Peres*

Queimadas no Brasil repercutem na economia e nos acordos internacionais do país. Hamilton Mourão, vice-presidente do Brasil, recebeu carta da Parceria das Declarações de Amsterdã, grupo formado por Alemanha (atual presidente), Dinamarca, Itália, Holanda, França, Reino Unido, Noruega e Bélgica. No texto, os países disseram estar comprometidos em consumir alimentos ambientalmente adequados e que, por isso, o aumento do desmatamento dificulta o comércio com o Brasil.

Em resposta à carta, Mourão disse que o Brasil não esconde a situação da Amazônia, mas não aceita versões distorcidas ou simplistas. No início da tarde desta quarta-feira (16/9), o vice-presidente esclareceu que o tema foi tratado em reunião com os ministros Ricardo Salles e Tereza Cristina. Também informou que o governo brasileiro irá organizar uma viagem à Amazônia, além de procurar os representantes dos países europeus disponíveis para tratar do assunto.

Ane Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), já havia comentado com o Correio que a postura adotada pelos governantes brasileiros diante da crise de queimadas e de desflorestamentos da Amazônia e de outros biomas repercutiria na reputação do Brasil.

“A agenda de sustentabilidade é uma agenda que começou a dominar o agronegócio. As queimadas e o desmatamento impactam nossas importações e acordos internacionais”, disse a especialista. Na carta, os países explicam que “a atual tendência crescente de desflorestamento no Brasil está tornando cada vez mais difícil para empresas e investidores (da Europa) atender a seus critérios ambientais, sociais e de governança.”

Além de Hamilton Mourão, cópias da carta foram destinadas aos ministros Paulo Guedes (Economia), Tereza Cristina (Agricultura), Fernando Azevedo (Defesa), Ricardo Salles (Meio Ambiente) e ao presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier.

Compromisso

A carta cita que no passado o Brasil foi capaz de expandir a produção agrícola e, ao mesmo tempo, reduzir o desmatamento. Trecho do texto diz, ainda, que “os países que se reúnem através da Parceria das Declarações de Amsterdã contam com um compromisso político firme e renovado por parte do governo brasileiro para reduzir o desflorestamento e esperam que isso se reflita em ações reais imediatas”.

Mourão é o atual presidente do Conselho da Amazônia, que tem o objetivo de coordenar ações e políticas públicas para proteção, preservação e desenvolvimento da região. O slogan do Conselho é “Proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil”. Essa não é a primeira carta enviada a Hamilton Mourão. Em junho, o vice-presidente recebeu uma carta de investidores estrangeiros que alertava sobre os efeitos negativos do desmatamento no país.

