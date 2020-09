"Onde não há hierarquia não há disciplina", diz Marcio Bittar

RH Rosana Hessel

Daqui para frente, qualquer proposta de programa novo no governo primeiro vai respeitar a hierarquia, de acordo com o senador Marcio Bittar (MDB-AC). Ele teve sinal verde do presidente Jair Bolsonaro para elaborar um novo programa social para substituir o Renda Brasil e pretende preparar uma proposta até a semana que vem e esteve reunido com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para informar do assunto. “Onde não há hierarquia não há disciplina”, afirmou o parlamentar a jornalistas, nesta quarta-feira (16/09) na saída do bloco P da Esplanada dos Ministérios.

“Vamos apresentar a proposta de criação de um programa”, disse Bittar. Segundo ele, há clima favorável, tanto no Ministério da Economia quanto no Senado, para a criação desse novo programa. Contudo, o relator evitou em falar de valores. Mais cedo, Bittar teve dois encontros com o presidente da República e avisou que a “nova estratégia” do governo, como acontece na esquerda, é que o assunto seja discutido com o presidente e com os líderes antes de ser tornar público.

O senador disse que pediu autorização para Bolsonaro criar um novo programa para atender “os cerca de 10 milhões de brasileiros” que e foram identificados pelo Ministério da Economia durante a pandemia e hoje recebem o auxílio emergencial, que acaba em dezembro. “Eu pedi sinal verde ao presidente e vamos apresentar um programa. O resto é especulação”, afirmou.

Bittar é relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do pacto federativo e será o relator geral do Orçamento de 2021, mas ele não deixou claro em qual projeto ele vai incluir o novo programa. “O sinal verde é para criar o programa que continue abençoando esses brasileiros que eram invisíveis. Vou apresentar uma proposta que seja perene. Vamos criar o programa. Isso é que é fundamental”, adicionou.

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou irritação com o vazamento de estudos da proposta para a criação do Renda Brasil, prevendo até congelamento de aposentadorias. A medida impopular fez o chefe do Executivo dar um “cartão vermelho” e desautorizar a equipe econômica e decretar o fim do Renda Brasil antes mesmo de ele nascer.

Ao ser questionado se o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, que vazou a proposta do Renda Brasil para o portal G1, participou da reunião, Bittar desconversou e disse que a reunião foi com o ministro. A expectativa dentro da pasta é que Waldery peça demissão após as críticas de Bolsonaro, ontem. Contudo, ainda não há confirmação oficial.