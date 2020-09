33 brasileiros viram bilionários na pandemia; veja lista dos 10 mais ricos do país

CB Correio Braziliense

Alexandre Behring estreou na lista dos bilionários brasileiros este ano e já ocupa a sexta posição no ranking dos mais ricos do país - (crédito: Reprodução/YouTube)

A crise econômica provocada pelo novo coronavírus não impediu que a lista de bilionários crescesse no país. A relação atualizada pela revista Forbes Brasil mostra que 33 brasileiros alcançaram fortuna superior a R$ 1 bilhão no último ano, fazendo com que o total de ricaços nacionais chegasse a 238.

Alguns dos novos nomes já estrearam nas 10 primeiras colocações. É o caso de Alexandre Behring, hoje a sexta pessoa mais rica do país, com patrimônio líquido estimado em R$ 34,32 bilhões. Behring fundou a 3G capital ao lado de Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira e preside o conselho de administração da Kraft Heinz.

Outro que já estreou no top 10 é Ilson Mateus, empresário maranhense que preside e é o principal acionista do Grupo Mateus, rede com 137 lojas presentes em 54 cidades do Nordeste. O patrimônio estimado de Mateus é R$ 20 bilhões.

Na lista dos 10 mais ricos do Brasil, há apenas uma mulher: Luiza Trajano, a dona do Magazine Luiza, que com sua fortuna de R$ 24 bilhões aparece na oitava colocação. Veja abaixo a lista das 10 pessoas mais ricas do Brasil, segundo a Forbes Brasil.

Lista dos 10 mais ricos do Brasil

1. Joseph Safra

Patrimônio: R$ 119,08 bilhões

Origem da fortuna: Setor financeiro

2. Jorge Paulo Lemann

Patrimônio: R$ 91 bilhões

Origem da fortuna: Bebidas e investimentos

3. Eduardo Saverin

Patrimônio: R$ 68,12 bilhões

Origem da fortuna: Internet

4. Marcel Herrmann Telles

Patrimônio: R$ 54,08 bilhões

Origem da fortuna: Bebidas e investimentos

5. Carlos Alberto Sicupira e família

Patrimônio: R$ 42,64 bilhões

Origem da fortuna: Bebidas e investimentos

6. Alexandre Behring

Patrimônio: R$ 34,32 bilhões

Origem da fortuna: Investimentos

7. André Esteves

Patrimônio: R$ 24,96 bilhões

Origem da fortuna: Setor financeiro

8. Luiza Trajano

Patrimônio: R$ 24 bilhões

Origem da fortuna: Varejo

9. Ilson Mateus

Patrimônio: R$ 20 bilhões

Origem da fortuna: Varejo

10. Luciano Hang

Patrimônio: R$ 18,72 bilhões

Origem da fortuna: Varejo