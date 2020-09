Governo define as datas de pagamento do auxílio emergencial residual, de R$ 300

MB Marina Barbosa

As parcelas extras do auxílio emergencial, no valor de R$ 300, começarão a ser pagas nesta quarta-feira (30/09) para os beneficiários que não pertencem ao Bolsa Família. As datas de pagamento do chamado auxílio emergencial residual foram divulgadas na noite desta segunda-feira (28/09) pelo Ministério da Cidadania, em edição extra do Diário Oficial da União.

Segundo o Ministério da Cidadania, o pagamento das parcelas de R$ 300 começa nesta semana apenas para os brasileiros que foram aprovados para receber o auxílio emergencial em abril e já receberam as cinco parcelas de R$ 600. Esse público é composto pelos inscritos do CadÚnico e pelos primeiros aprovados do aplicativo do auxílio emergencial e terá acesso às quatro parcelas extras de R$ 300. O último depósito será feito até 29 de dezembro, na poupança social digital da Caixa.

Também terão direito às quatro parcelas de R$ 300 os segurados do Bolsa Família, que começaram a receber o auxílio residual no último dia 17, de acordo com o calendário tradicional de pagamentos do Bolsa Família.

Quem não pertence ao Bolsa Família e começou a receber o auxílio em maio, junho ou julho só terá acesso ao novo valor do auxílio quando terminar de receber as cinco parcelas de R$ 600, a partir de outubro, novembro ou dezembro. Esse público não terá acesso às quatro parcelas de R$ 300, pois, como destacou o Ministério da Cidadania, a Medida Provisória (MP) que prorrogou o auxílio determinou que "a extensão será paga em até quatro parcelas, encerrando-se, obrigatoriamente, em dezembro de 2020".

Isso significa que quem recebe o auxílio de R$ 600 desde maio terá direito a três parcelas de R$ 300, em outubro, novembro e dezembro. Os aprovados em junho vão receber o novo valor em novembro e dezembro. E quem foi aprovado em julho só vai receber uma parcela de R$ 300, em dezembro.

Por conta disso, o Ministério da Cidadania publicou quatro calendários diferentes nesta segunda-feira, de acordo com o ciclo de recebimento do beneficiário (veja abaixo).

A pasta destacou, por sua vez, que o pagamento do auxílio emergencial segue ocorrendo primeiro nas contas digitais da Caixa, que são movimentadas pelo aplicativo Caixa Tem. Só depois de algumas semanas o saque em espécie ou a transferência bancária serão autorizados. Os saques em espécie, por sinal, vão entrar por janeiro de 2021, pois os depósitos da última parcela de R$ 300 só vão acabar em 29 de dezembro.

Veja as datas de pagamento do auxílio emergencial residual, de R$ 300:

Ciclo 3

Vale para os beneficiários que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial em abril e para os brasileiros que foram aprovados para receber o auxílio após contestar a primeira análise cadastral do governo, entre julho e agosto

Crédito digital

Nascidos em janeiro: 30 de setembro

Nascidos em fevereiro: 05 de outubro

Nascidos em março: 07 de outubro

Nascidos em abril: 09 de outubro

Nascidos em maio: 11 de outubro

Nascidos em junho: 14 de outubro

Nascidos em julho: 16 de outubro

Nascidos em agosto: 21 de outubro

Nascidos em setembro: 25 de outubro

Nascidos em outubro: 28 de outubro

Nascidos em novembro: 29 de outubro

Nascidos em dezembro: 1º de novembro

Saque em espécie:

Nascidos em janeiro: 07 de novembro

Nascidos em fevereiro: 07 de novembro

Nascidos em março: 14 de novembro

Nascidos em abril: 21 de novembro

Nascidos em maio: 21 de novembro

Nascidos em junho: 24 de novembro

Nascidos em julho: 26 de novembro

Nascidos em agosto: 28 de novembro

Nascidos em setembro: 28 de novembro

Nascidos em outubro: 1º de dezembro

Nascidos em novembro: 05 de dezembro

Nascidos em dezembro: 05 de dezembro

-

Ciclo 4

Vale para os beneficiários que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial em maio

também corresponde ao pagamento da segunda parcela de R$ 300 para os aprovados em abril

Crédito digital

Nascidos em janeiro: 30 de outubro

Nascidos em fevereiro: 04 de novembro

Nascidos em março: 05 de novembro

Nascidos em abril: 06 de novembro

Nascidos em maio: 08 de novembro

Nascidos em junho: 11 de novembro

Nascidos em julho: 12 de novembro

Nascidos em agosto: 13 de novembro

Nascidos em setembro: 15 de novembro

Nascidos em outubro: 16 de novembro

Nascidos em novembro: 18 de novembro

Nascidos em dezembro: 20 de novembro

Saque em espécie:

Nascidos em janeiro: 07 de novembro

Nascidos em fevereiro: 07 de novembro

Nascidos em março: 14 de novembro

Nascidos em abril: 21 de novembro

Nascidos em maio: 21 de novembro

Nascidos em junho: 24 de novembro

Nascidos em julho: 26 de novembro

Nascidos em agosto: 28 de novembro

Nascidos em setembro: 28 de novembro

Nascidos em outubro: 1º de dezembro

Nascidos em novembro: 05 de dezembro

Nascidos em dezembro: 05 de dezembro

-

Ciclo 5

Vale para os beneficiários que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial em junho

também corresponde ao pagamento da terceira parcela de R$ 300 para os aprovados em abril e da segunda parcela para os aprovados em maio

Crédito digital

Nascidos em janeiro: 22 de novembro

Nascidos em fevereiro: 23 de novembro

Nascidos em março: 25 de novembro

Nascidos em abril: 27 de novembro

Nascidos em maio: 29 de novembro

Nascidos em junho: 30 de novembro

Nascidos em julho: 02 de dezembro

Nascidos em agosto: 04 de dezembro

Nascidos em setembro: 06 de dezembro

Nascidos em outubro: 09 de dezembro

Nascidos em novembro: 11 de dezembro

Nascidos em dezembro: 12 de dezembro

Saque em espécie:

Nascidos em janeiro: 19 de dezembro

Nascidos em fevereiro: 19 de dezembro

Nascidos em março: 04 de janeiro de 2021

Nascidos em abril: 06 de janeiro de 2021

Nascidos em maio: 11 de janeiro de 2021

Nascidos em junho: 13 de janeiro de 2021

Nascidos em julho: 15 de janeiro de 2021

Nascidos em agosto: 18 de janeiro de 2021

Nascidos em setembro: 20 de janeiro de 2021

Nascidos em outubro: 22 de janeiro de 2021

Nascidos em novembro: 25 de janeiro de 2021

Nascidos em dezembro: 27 de janeiro de 2021

-

Ciclo 6

Vale para os beneficiários que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial em julho

Também crresponde ao pagamento da quarta parcela de R$ 300 para os aprovados em abril, da terceira parcela para os aprovados em maio e da segunda parcela para os aprovados em junho

Crédito digital

Nascidos em janeiro: 13 de dezembro

Nascidos em fevereiro: 13 de dezembro

Nascidos em março: 14 de dezembro

Nascidos em abril: 16 de dezembro

Nascidos em maio: 17 de dezembro

Nascidos em junho: 18 de dezembro

Nascidos em julho: 20 de dezembro

Nascidos em agosto: 20 de dezembro

Nascidos em setembro: 21 de dezembro

Nascidos em outubro: 23 de dezembro

Nascidos em novembro: 28 de dezembro

Nascidos em dezembro: 29 de dezembro

Saque em espécie:

Nascidos em janeiro: 19 de dezembro

Nascidos em fevereiro: 19 de dezembro

Nascidos em março: 04 de janeiro de 2021

Nascidos em abril: 06 de janeiro de 2021

Nascidos em maio: 11 de janeiro de 2021

Nascidos em junho: 13 de janeiro de 2021

Nascidos em julho: 15 de janeiro de 2021

Nascidos em agosto: 18 de janeiro de 2021

Nascidos em setembro: 20 de janeiro de 2021

Nascidos em outubro: 22 de janeiro de 2021

Nascidos em novembro: 25 de janeiro de 2021

Nascidos em dezembro: 27 de janeiro de 2021