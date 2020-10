Confiança do consumidor é a menor em dois anos, mostra CNI

IM Israel Medeiros*

Pandemia deixou o consumidor reticente e índices desabaram. Preocupação continua sendo com a perda do emprego - (crédito: Werther Santana/Estadão Conteúdo)

A confiança do consumidor atingiu seu pior nível desde junho de 2018. De acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) de setembro ficou em 42,8 pontos. O resultado é 3,3 pontos menor do que a média histórica (46,1) e 4,5 pontos abaixo do último resultado, de dezembro de 2019. A queda foi registrada em todos os perfis considerados pelo levantamento.

O principal motivo é a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo a CNI, a maior parte dos consumidores está pessimista quanto à manutenção de empregos e renda, e boa parte já nota piora em sua situação financeira. No índice de situação financeira, os números de agosto mostram uma piora, com 45,3 pontos. Para que seja considerada uma tendência de melhora na condição, a pontuação deve ser acima de 50.

Instrução maior, queda maior

Entre os mais instruídos, a queda da confiança foi mais acentuada. A pesquisa demonstrou que, quanto maior o nível de instrução, maior a queda. Entrevistados que estudaram até a 4ª série do ensino fundamental tiveram diminuíram a confiança em 2,1 pontos; entre a 5ª e a 8ª série, redução de 3,7; os que concluíram o ensino médio tiveram queda de 4,6; já aqueles com ensino superior baixaram em 6,8 pontos.

O índice também caiu mais entre moradores da região Sudeste e aqueles com maior renda. Consumidores com renda familiar superior a cinco salários mínimos apontaram perda de confiança em 7,4 pontos. Em seguida estão as seguintes categorias: consumidores com ensino superior (-6,8 pontos), com idade de 25 a 34 anos (-5,5 pontos) e que moram em capitais (-5,3 pontos).

Já a expectativa de renda dos consumidores, que esteve estacionada em 50 pontos nas últimas duas publicações do levantamento (o que significava uma estabilidade), desta vez apresentou pontuação de 44,5, indicando tendência de queda. Expectativas de inflação e desemprego estão em tendência de alta, com 71,4 e 65,1, respectivamente.

*Estagiário sob a supervisão de Fabio Grecchi