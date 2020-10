Aplicativos bancários ficam instáveis no 1º dia de cadastro do PIX

MB Marina Barbosa

(crédito: Cardiff University)

Os aplicativos de alguns dos principais bancos brasileiros apresentam instabilidade nesta segunda-feira (05/10), primeiro dia de registro das chaves do PIX. O Banco Central (BC) não confirmou se o problema está relacionado à grande procura pelos cadastros do PIX, mas disse que a situação está sendo normalizada.

A dificuldade de acesso aos aplicativos bancários começou ainda pela manhã e se acentuou no início desta tarde, depois que o Banco Central informou que mais de um milhão de pessoas já acessaram os canais digitais dos seus bancos para cadastrar a chave de identificação do PIX, o sistema de pagamentos instantâneos que começa a operar em 16 de novembro.

São tantas queixas que o Itaú, o Bradesco e o Santander aparecem entre os assuntos mais comentados do Twitter Brasil nesta tarde. As instituições também estão liderando as reclamações no Downdetector, site que monitora o funcionamento dos principais serviços digitais no país.

Nas redes, os usuários reclamam que não conseguem nem acessar o aplicativo do banco. Na maior parte dos casos, os usuários recebem a mensagem de que estão sem conexão com a internet, apesar de estarem conectados à rede.

A maior parte das queixas é direcionada ao Itaú. Procurado, o banco enviou o seguinte comunicado: "O Itaú Unibanco esclarece que o acesso ao app para clientes pessoa física já está sendo reestabelecido. O banco pede desculpas a seus clientes por qualquer inconveniente e segue atuando para eliminar qualquer instabilidade que ainda possa ocorrer. Vale lembrar que o acesso ao Itaú via internet banking, agências, caixas eletrônicos e centrais de atendimento está funcionando normalmente".

A mensagem também está sendo enviada nas redes sociais para os consumidores que se queixaram da instabilidade do sistema do banco. O Santander e o Bradesco também estão respondendo algumas das críticas nas redes sociais.

"Estamos com uma intermitência nos apps Santander e Way, por isso podem ocorrer alguns erros, mas nosso time de tecnologia já está atuando na resolução, oriento que acesse novamente mais tarde", disse o Santander a alguns clientes no Twitter.

"A área responsável já está ciente do ocorrido e cuidando para que o acesso seja restabelecido o mais rápido possível. Por enquanto, oriento que faça suas transações por outros canais de atendimento como o internet banking, por exemplo", escreveu o Bradesco a seus consumidores.

O Banco Central não esclareceu se a instabilidade está relacionada à alta demanda pelo PIX. Porém, disse que a situação estava sendo normalizada e destacou que não é preciso correr para se cadastrar no sistema de pagamentos instantâneos. "Não há data limite para realização do cadastramento das chaves. O processo começou hoje e segue por tempo indeterminado", informou o BC, por meio da assessoria de imprensa.