Gastos de brasileiros no exterior caem quase 70% em 2020

MB Marina Barbosa

(crédito: Jorge Araujo/Divulgação)

Os gastos dos brasileiros com viagens ao exterior caíram quase 70% em 2020. O resultado, divulgado nesta quarta-feira (27/1) pelo Banco Central (BC), é um reflexo das restrições impostas pela pandemia de covid-19 às viagens internacionais e à disparada do dólar.

Segundo o BC, os brasileiros gastaram US$ 5,394 bilhões com viagens ao exterior em 2020. Em 2019, no entanto, essa despesa havia somado R$ 17,393 bilhões. O resultado, que vem na esteira da pandemia de covid-19, é o menor desde 2005, quando as viagens internacionais levaram US$ 4,719 bilhões dos brasileiros.

Os gastos realizados por estrangeiros em viagens ao Brasil também caíram no ano passado. Essa queda, no entanto, foi menor: 49%. É que, neste caso, as despesas dos estrangeiros saíram de US$ 5,994 bilhões em 2019 para US$ 3,044 bilhões em 2020. O resultado, no entanto, é o menor para um ano desde 2003, quando os viajantes estrangeiros deixaram US$ 2,478 bilhões no Brasil.

Com esses dados, a conta de viagens do balanço de pagamentos teve um deficit de US$ 2,35 bilhões em 2020. O resultado é 79,7% menor que o de 2019: US$ 11,599 bilhões. O dado contribuiu para o deficit de US$ 19,9 bilhões da conta de serviços e de US$ 12,5 bilhões das transações correntes do país em 2020.