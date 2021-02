Bolsonaro comemora alta de 10% na Petrobras e diz que não há briga

IS Ingrid Soares

(crédito: Evaristo Sa/AFP - 17/12/20)

O presidente Jair Bolsonaro comemorou nesta terça-feira (23/2) a recuperação de mais de 10% nas ações da Petrobras e disse que isso é motivo de comemoração. A declaração ocorreu durante solenidade de lançamento da Agenda Prefeito + Brasil, no Palácio do Planalto.

"Eu queria cumprimentar a todos aqueles que não se deixaram levar pelas falácias da mídia. E comemorar que a Petrobras já recuperou mais de 10% hoje. As acusações, como sempre infundadas, duraram poucas horas. É natural, quando se tem um contrato, quando se tem um prazo para acabar com um mandato, que ele seja reconduzido ou outro seja recolocado em seu lugar. Saiu um bom gestor, está entrando um outro excelente gestor. No caso, o Silva e Luna", apontou.

O mandatário ressaltou ainda que não há briga com a empresa. "Energia é uma coisa extremamente importante para nós. Não temos briga com a Petrobras, queremos que cada vez mais ela possa nos dar transparência e previsibilidade. Não precisamos esconder reajuste ou seja la o que for o que integra o preço final dos combustíveis", emendou.



Nesta terça, a Bolsa brasileira (B3) operou em leve recuperação após forte queda em meio à interferência de Bolsonaro na Petrobras. No meio da tarde, as ações ordinárias (PETR3) subiam 7,33%, enquanto as preferenciais (PETR4) tinham alta de 9,93%. Horas antes, a alta chegou a passar 10%.

Aglomeração

O evento promoveu aglomeração desde a entrada do Palácio do Planalto, sem distanciamento. Durante a solenidade, inúmeros convidados, dentre prefeitos, estavam sem máscara. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que foi diagnosticado com covid-19 na semana passada, também compareceu no ato.