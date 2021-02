Grupo Eleva, de Lemann, compra 51 escolas da Cogna, dentre elas o Sigma

ST Sarah Teófilo

(crédito: Google/Reprodução)

O grupo Eleva Educação fechou um negócio com a Cogna Educação (organização educacional brasileira formada pelas instituições Kroton, Platos, Saber e Vasta Educação/Somos Educação) para a aquisição de 51 escolas, dentre elas 46 do Saber, rede dedicada à educação básica. O anúncio foi feito pela Eleva, que tem entre os sócios o empresário bilionário Jorge Paulo Lemann, pelas redes sociais. Dentre as escolas está o Sigma, no Distrito Federal.

“Ontem (segunda-feira) foi um dia histórico para o Eleva Educação. Temos muito orgulho de anunciar que realizamos o maior acordo comercial de educação básica do Brasil! Esse acordo prevê a compra das 46 escolas da Saber Educação, consolidando o Eleva como o maior grupo de educação básica do país: 120 mil alunos distribuídos em 175 unidades que estão localizadas em 16 estados”, informou a Eleva na última terça-feira (23/2) pelo Facebook.

CEO do Eleva Educacao, Bruno Elias afirmou: “A aquisição das escolas da Saber é uma oportunidade única para darmos foco e expandirmos o nosso core business de forma estratégica”. O acordo ainda precisa passar pela aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Já o CEO da Cogna, Rodrigo Galindo, comemorou a negociação, dizendo se tratar do maior acordo da educação básica do Brasil. Na operação, a Cogna ainda adquiriu a Plataforma de Ensino Eleva. "A operação nos permitirá levar nossas metodologias de ensino a ainda mais estudantes em todo o país e a cumprir com a missão que temos de revolucionar a Educação Básica. Quando investimos em educação, investimos no futuro, na construção de uma sociedade mais justa e íntegra", afirmou.

Leonardo da Vinci

Para sanar dúvidas, o Centro Educacional Leonardo da Vinci de Brasília enviou às famílias dos alunos um informativo falando que a transação entre os dois grupos envolve o Centro Educacional Leonardo da Vinci da cidade de Vitória, e não o de Brasília. “O Centro Educacional Leonardo da Vinci de Brasília não tem qualquer relação com a referida escola capixaba e não faz parte dessa negociação comercial”, explicou.