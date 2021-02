Dívida bruta do governo chega a R$ 6,670 trilhões, equivalente a 89,8% do PIB

VB Vera Batista

(crédito: Reprodução)

O Relatório de Estatísticas do Banco Central apontou que a dívida líquida do setor público (DLSP), em janeiro de 2021, chegou a R$ 4.582,2 trilhões (o equivalente a 61,6% do PIB) em janeiro, com queda de 1,3 ponto percentual em relação ao PIB no mês, com o reflexo, sobretudo, dos impactos da desvalorização cambial de 5,4% (redução de 1 ponto percentual), do superávit primário (redução de 0,8 ponto percentual) e dos juros nominais apropriados (aumento de 0,5 ponto percentual).

Já a dívida bruta do governo geral (DBGG), que compreende governo federal, INSS e governos estaduais e municipais, ficou em R$ 6.670,3 trilhões em janeiro de 2021, o equivalente a 89,7% do PIB, aumento de 0,5 ponto percentual do PIB em relação ao mês anterior. “Essa evolução no mês decorreu, principalmente, da incorporação de juros nominais (aumento de 0,5 ponto percentual), do efeito da desvalorização cambial (aumento de 0,3 ponto percentual) e do efeito da variação do PIB nominal (redução de 0,2 ponto percentual)”, informou o BC.

Em relação aos resultados fiscais, a autoridade monetária informou que, nos 12 meses encerrados em janeiro, o resultado primário do setor público consolidado foi deficitário em R$ 700,9 bilhões, equivalente a 9,43% do PIB, sendo composto por déficit primário de R$ 747,6 bilhões do governo central e superávits de R$ 43,4 bilhões nos governos regionais e de R$ 3,3 bilhões nas empresas estatais.

No mês passado, o setor público consolidado registrou superávit primário de R$ 58,4 bilhões. Em janeiro de 2020, o superávit primário do setor público consolidado atingira R$ 56,3 bilhões. O governo central, os governos regionais e as empresas estatais apresentaram, na ordem, superávits de R$ 43,2 bilhões, R$ 14,8 bilhões e R$ 446 milhões em janeiro de 2021.

Juros

Os juros nominais do setor público consolidado, apropriados por competência, somaram R$ 40,4 bilhões em janeiro de 2021, comparativamente a R$ 37,2 bilhões em janeiro de 2020. No acumulado em 12 meses, os juros nominais alcançaram R$ 315,7 bilhões (4,25% do PIB) em janeiro de 2021 e R$ 383,6 bilhões (5,16% do PIB) nos 12 meses terminados em janeiro de 2020.

O resultado nominal do setor público consolidado, que inclui o resultado primário e os juros nominais apropriados, foi superavitário em R$ 17,9 bilhões em janeiro. No acumulado em 12 meses, o déficit nominal alcançou R$ 1.016,6 trilhões (13,67% do PIB) em janeiro de 2021, ante déficit nominal de R$ 1.015,4 trilhões (13,69% do PIB) em dezembro de 2020.