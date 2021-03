Produção industrial cresce 0,4% em janeiro, aponta IBGE

MB Marina Barbosa

A produção industrial brasileira cresceu 0,4% em janeiro deste ano, em relação a dezembro do ano passado. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (5/3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e reflete, sobretudo, o aumento da produção de alimentos.

O crescimento da produção industrial veio em linha com o esperado pelo mercado e representa o nono mês consecutivo de alta do setor. O IBGE calcula que, de maio de 2020 a janeiro deste ano, a indústria cresceu 42,3%. Logo, já reverteu o baque de 27,1% sofrido no início da pandemia de covid-19.

Gerente da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do IBGE, André Macedo diz, no entanto, que o resultado de janeiro também revela uma desaceleração do ritmo de crescimento. É que, nos meses anteriores, a indústria vinha apresentando taxas mais robustas de aumento da produção. Em dezembro, por exemplo, a alta foi de 0,9%.

"Observamos a manutenção do comportamento positivo do setor industrial, mas com desaceleração no seu ritmo no mês de janeiro", afirmou Macedo. "Também chama a atenção, neste mês, a quantidade de ramos que ficaram no campo negativo, que foram maioria (14 de 26), um comportamento que não foi observado nos meses anteriores dessa sequência de nove meses de crescimento”, acrescentou o gerente da PIM.

Segundo o IBGE, o que puxou o resultado positivo da indústria no início deste ano foi a produção de alimentos, que cresceu 3,1% em janeiro, depois de três meses de queda. Também houve crescimento das indústrias extrativas (1,5%), de produtos diversos (14,9%), de celulose, papel e produtos de papel (4,4%), de veículos automotores, reboques e carrocerias (1,0%) e de móveis (3,6%).

Outras 14 atividades industriais, no entanto, encolheram no início do ano. O destaque negativo foi o da metalurgia, que desabou 13,9%, após seis meses consecutivos de alta. Mas também houve quedas significativas na produção de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-10,6%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-1,4%), outros equipamentos de transporte (-16,0%), máquinas e equipamentos (-2,3%), produtos do fumo (-11,3%), manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-4,9%) e produtos têxteis (-2,5%).

Em relação ao mesmo período do ano passado, contudo, a produção industrial avançou 2%. Por isso, a queda acumulada em 12 meses pela indústria, que tinha sido de 4,5% em 2020, diminuiu para 4,3% em janeiro deste ano.