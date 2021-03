Auxílio emergencial 2021: saiba se tem direito ao benefício

MB Marina Barbosa

Divulgado o calendário de pagamentos do novo auxílio emergencial, muitos brasileiros têm se perguntado se terão direito ao benefício. Por isso, o governo vai liberar as informações de quem foi aprovado para receber o benefício no portal de consultas do Dataprev a partir desta quinta-feira (1º/4) e nos canais da Caixa Econômica Federal a partir de sexta-feira (2).

De acordo com o Dataprev, 40,4 milhões de brasileiros foram aprovados para receber o novo auxílio emergencial, que começa a ser pago na próxima terça-feira (6) e terá um valor médio de R$ 250. A lista de elegíveis foi definida depois de o governo cruzar as informações de quem estava recebendo o auxílio no fim do ano passado com outras bases de dados para checar se essas pessoas ainda se encaixam nos critérios do benefício.

O resultado desse cruzamento de dados poderá ser consultado a partir desta quinta-feira (1º) no portal de consultas do Dataprev por meio de dados como o CPF do trabalhador. A partir de sexta-feira (2), também será possível saber se tem direito ao auxílio por meio do site da Caixa Econômica Federal sobre o auxílio e da central telefônica 111. "A partir de 2 de abril teremos a volta da central 111, com ligações gratuitas, e do auxilio.caixa.gov.br para tirar eventuais dúvidas", contou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.