Bolsonaro promete esforço em privatizar estatais: "O que nós pudermos fazer, nós faremos"

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (7/4) que o governo se esforçará para privatizar estatais no país. "O que nós pudermos fazer para privatizar parte das estatais, nós faremos", destacou durante inauguração de pátio de manobras e da duplicação da Via de Acesso ao Aeroporto de Foz de Iguaçu, no Paraná.

"Todas as estatais são importantes. O que nós pudermos fazer para privatizar parte das estatais, nós faremos. Como disse o presidente da Infraero (Hélio Paes de Barros Júnior), não teríamos recurso para investir mais pelo Brasil se nós não passarmos para a iniciativa privada a administração desses aeroportos e portos que estão na pauta de concessões nos próximos dias", relatou.

O mandatário ainda mencionou o general Silva e Luna que ocupará a presidência da Petrobras. Ele caracterizou que o mesmo fará um trabalho diferenciado do que vinha sido feito até então. "Cumprimento a Itaipu Binacional na pessoa do Silva e Luna, que agora está indo para a Petrobras, onde vai exercer o trabalho um pouco diferente, para não falar muito, do que vinha sido feito até o momento".

Por fim, Bolsonaro elogiou a obra no aeroporto. "O Paraná está de parabéns, vai receber voos do mundo todo. É uma cidade com uma vocação enorme de turismo dado que tem aqui do lado, para mim, mais uma das grandes maravilhas do mundo, que são as Cataratas e tenho certeza que todo mundo ganhará com isso. Não só o município, bem como o estado e o Brasil", concluiu.