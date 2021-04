Processo de digitalização já começou no Brasil, diz diretor do BC

JV João Vitor Tavarez*

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, João Manoel Pinho de Mello, manteve previsão semelhante à do presidente da instituição, Roberto Campos Neto: o projeto de emitir uma moeda digital no Brasil está avançado. Ao participar, nesta segunda-feira (12/4), do webinário “A Agenda de Inovação do Banco Central e o Sistema Financeiro Nacional”, o diretor afirmou, contudo, que o processo de digitalização monetária no país já começou — Pix e pagamento de boletos na internet. “Isso tudo é exemplo digitalização”, disse.

João Manoel destacou que o Bacen está “estudando com muita atenção os ângulos do tema (moeda digital)”. O projeto foi anunciado no ano passado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que afirmou à época que "o Brasil estava à frente de muitos países" no assunto.

Ainda sobre o Pix, sistema de pagamentos instantâneo, em funcionamento desde novembro de 2020, João Manoel afirmou que o recurso estimula a concorrência no mercado de pagamento, além de permitir que emissores de moeda eletrônica remunerem os saldos dos clientes.

Além disso, traçou algumas medidas adotadas pelo BC relacionadas ao processo de inovação financeira. E destacou o objetivo da instituição em “promover o aumento e a competição por entender que essa é a maneira mais adequada de tornar o mercado maios barato, eficiente e inclusivo”, e que o “movimento de inovação no Sistema Financeiro Nacional é pro-competitivo e, por isso, será estimulado pelo BC”.

O webinário foi promovido pela Prospectiva Consultoria e transmitido ao vivo no YouTube do grupo.

