IBGE confirma Rios Neto como novo presidente da instituição

RH Rosana Hessel

(crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmou, na manhã desta quarta-feira (14/4), a indicação de Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto, feita pelo ministro Paulo Guedes, à presidência do IBGE. Com isso, a solução para a mudança do comando do instituto acabou sendo interna em meio à confusão em torno do Orçamento de 2021, que ainda não foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.



Conforme nota publicada pelo Instituto, Rios Neto é o atual diretor de Pesquisas do IBGE. Formado em Economia, possui doutorado em Demografia e é professor titular aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O economista também é membro da Academia Brasileira de Ciências.



O Ministério da Economia não comentou o assunto.

O novo presidente do IBGE assume o cargo no lugar de Susana Cordeiro Guerra, que pediu demissão do cargo um dia após o Congresso aprovar o Orçamento de 2021, que reduziu em praticamente 90% os recursos do IBGE para a realização do Censo.



O órgão havia solicitado explicações sobre o corte no Orçamento dos recursos para o Censo, que havia sido adiado no ano passado. Aprovada no último dia 25, a peça orçamentária tem irregularidades que estão sendo investigadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), incluindo pedaladas fiscais.

Desde o último dia 9, após a publicação da exoneração de Susana Cordeiro Guerra no Diário Oficial da União (DOU), o comando do IBGE era ocupado pela servidora Marise Ferreira, atual Diretora-Executiva (DE), de acordo com a instituição.