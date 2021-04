Auxílio emergencial é liberado para quem recebe o Bolsa Família

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Caixa Econômica liberou, nesta segunda-feira (19/4), a primeira parcela do auxílio emergencial 2021 para os beneficiários do Bolsa Família com número de Inscrição Social (NIS) terminado em 2.

Os recursos só podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou sacados por meio do cartão Bolsa Família.

O calendário de liberação da primeira parcela começou na sexta-feira (16/4) e segue até 30 de abril para quem recebe o Bolsa Família. No total, 10 milhões dos 14,6 milhões de inscritos no programa terão o benefício substituído pelo auxílio emergencial.

Para os outros beneficiários, as parcelas começaram a ser pagas em 6 de abril e seguem até 30 de abril. Os saques poderão ser feitos entre 30 de abril e 17 de maio.

O auxílio deste ano será pago em quatro parcelas. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375. Só terão direito ao benefício famílias com renda mensal de até três salários mínimos e renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo. Além disso, é necessário ter sido beneficiado com o auxílio em 2020, já que não haverá novos cadastros.

Para saber se você tem direito, basta acessar o Portal da Dataprev, o site da Caixa ou pelo telefone 111.