Mais 206 mil brasileiros vão receber o auxílio emergencial

MB Marina Barbosa

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O governo federal vai pagar o novo auxílio emergencial para mais 206 mil famílias. O pagamento foi autorizado nesta terça-feira (27/4), depois de o governo reanalisar os dados desses brasileiros.

O auxílio emergencial está sendo pago desde o início de abril aos brasileiros que receberam a ajuda no fim do ano passado e continuam atendendo aos critérios do benefício. Esse grupo de 206 mil pessoas, no entanto, só teve o pagamento confirmado agora porque precisou passar por um reprocessamento de dados para ter o cadastro aprovado pelo governo.

Segundo o Ministério da Cidadania, quem estava com o cadastro em análise já pode acessar o portal de consultas do auxílio emergencial para saber se teve o pagamento aprovado desta vez. A pasta adiantou que, desses 206 mil beneficiados, 142.531 têm direito à cota de R$ 150 do auxílio, 39.719 receberão R$ 250 e 23.876 receberão R$ 350.

O auxílio emergencial será depositado entre 16 de maio e 16 de junho, de acordo com o calendário de pagamentos da segunda parcela do benefício, que é escalonado de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Segundo a Caixa, esses 206 mil brasileiros receberão a primeira e a segunda parcela do auxílio de uma vez.

"Os novos aprovados começam a receber a partir do ciclo 2 do calendário de pagamentos, quando serão creditadas duas parcelas para este público. A partir da terceira parcela, todos seguem o calendário normal de repasses", informou a Caixa. O banco lembrou que os pagamentos sempre ocorrem pelo aplicativo Caixa Tem.