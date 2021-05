Ipiranga vai recorrer de multa de R$ 8 milhões na justiça

CB Correio Braziliense

Condenada a uma multa de R$ 8 milhões pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) nesta quarta-feira (12/5), a distribuidora Ipiranga vai recorrer da decisão na justiça. A condenação da empresa foi por influência à conduta comercial uniforme, prática que, segundo a lei de defesa da concorrência, caracteriza infração à ordem econômica.

"Fomos informados da decisão do CADE, em votação dividida (4 a 3), referente a processo administrativo relativo a condutas alegadamente ocorridas no município de Joinville, em 2013, em que a Ipiranga foi considerada responsável por supostas condutas anti-concorrenciais (que em nada se assemelham ao conceito de formação de cartel). Seguimos convictos da improcedência da acusação de envolvimento da Ipiranga no referido caso e temos de que essa situação será revertida nas próximas etapas do processo", afirmou a distribuidora, por meio de nota.

No mesmo processo, foram condenados 17 postos de combustíveis e 18 pessoas físicas da cidade de Joinville (SC).