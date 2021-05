Nova aérea brasileira, Itapemirim inicia venda de passagens nesta sexta (21/5)

VB Vera Batista

(crédito: Itapemirim/Divulgação)

A Itapemirim Transportes Aéreos (ITA), companhia aérea do Grupo Itapemirim, abriu nesta sexta-feira (21/5), a venda de passagens pelo site www.voeita.com.br e por meio de agências de viagens parceiras. A companhia está oferecendo tarifas especiais de lançamento, a partir de R$ 119,90, incluindo feriados e datas especiais, como Ano Novo e Carnaval.



O voo inaugural acontecerá no dia 29 de junho de 2021, entre os aeroportos de Guarulhos e Brasília, com renda revertida para instituições beneficentes. Até junho de 2022, a ITA atenderá em sua malha 35 destinos.

Sidnei Piva, presidente do Grupo Itapemirim, conta que o planejamento para a criação da ITA começou em 2019, quando ele participou de uma rodada de negócios nos Emirados Árabes. Até final de 2024 ou no máximo no início de 2025, o grupo planeja uma oferta pública de ações (IPO) na Bolsa de valores brasileira (B3).

No primeiro semestre de 2022, a ITA receberá cinco aeronaves por mês, para, até junho do ano que vem, completar a frota total de 50 aeronaves. O grupo Itapemirim iniciou as atividades no transporte rodoviário em 1953, com apenas 16 ônibus na garagem. Hoje, tem 1,5 mil funcionários, atende 2,7 mil cidades de 19 estados brasileiros, com 89 linhas em operação e um total de 350 ônibus, com a marca de 60 milhões de quilômetros rodados ao ano, para mais de 2,5 milhões de passageiros.

Veja a programação de início de voos em cada cidade:

Belo Horizonte-Confins 30 de junho de 2021

Rio de Janeiro-Galeão 30 de junho de 2021

São Paulo-Guarulhos 30 de junho de 2021

Brasília 30 de junho de 2021

Salvador 30 de junho de 2021

Curitiba 30 de junho de 2021

Porto Alegre 30 de junho de 2021

Porto Seguro 1 de julho de 2021

Recife 1 de agosto de 2021

Maceió 1 de agosto de 2021

Fortaleza 1 de agosto de 2021

Florianópolis 1 de agosto de 2021

Natal 1 de agosto de 2021

Vitória 1 de setembro de 2021

São Luis 1 de setembro de 2021

Aracaju 1 de setembro de 2021

Goiânia 1 de setembro de 2021

Ribeirão Preto 1 de setembro de 2021

Belém 1 de outubro de 2021

Manaus 1 de novembro de 2021

Santarém 1 de novembro de 2021

Foz do Iguaçu 1 de dezembro de 2021

Macapá 1 de fevereiro de 2022

Imperatriz 1 de abril de 2022

Navegantes 1 de abril de 2022

Presidente Prudente 1 de abril de 2022

Uberlândia 1 de abril de 2022

João Pessoa 2 de abril de 2022

Campo Grande 1 de maio de 2022

Palmas 1 de maio de 2022

Cuiabá 1 de maio de 2022

Porto Velho 1 de maio de 2022

São José do Rio Preto 1 de maio de 2022

Teresina 1 de junho de 2022

Maringá 1 de junho de 2022

Despacho de bagagens

A companhia vai oferecer serviços diferenciados, como despacho gratuito de bagagem para todas as classes tarifárias e marcação de assento sem custo adicional. Quando possível (em razão da pandemia), os passageiros também terão à disposição serviço de bordo diferenciado, anuncia a empresa.

Os voos da ITA serão em aeronaves Airbus A320, com capacidade para transportar confortavelmente até 162 passageiros. São 18 assentos a menos em relação à configuração máxima do modelo. As aeronaves da ITA foram customizadas e reconfiguradas para dar mais espaço entre as poltronas.

Assim, todas as fileiras de assentos estão dentro dos padrões da categoria A do selo Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) de conforto. Os passageiros terão entre 79 cm e 107 cm de espaço, dependendo da localização do assento dentro da aeronave.