Auxílio emergencial: 3ª parcela será antecipada para junho

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Caixa Econômica Federal anunciará, nesta terça-feira (15/6), o novo calendário de pagamentos da 3ª parcela do auxílio emergencial. A instituição financeira informou, na segunda-feira, a antecipação de todos os pagamentos para o mês de junho. Antes, a previsão era de que a parcela fosse paga até o dia 21 de julho.



A data de início dos pagamentos deve permanecer a mesma, começando nesta quinta-feira (17) para inscritos no Bolsa Família, e no próximo domingo (20), para os demais beneficiários. O calendário continua organizado de acordo com as datas de aniversário dos cidadãos, começando pelos nascidos no mês de janeiro.

Prorrogação até outubro

Também na segunda-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, em reunião com parlamentares, a prorrogação do auxílio até outubro, mantendo o valor do benefício.

Atualmente, cerca de 45 milhões de brasileiros recebem o auxílio emergencial, um custo de R$ 43 bilhões para o governo. São beneficiados os trabalhadores informais, MEIs (Microempreendedores Individuais) e inscritos no Cadastro Único. Os valores dos pagamentos são de R$ 150 para pessoas que moram sozinhas, R$ 250 para famílias com duas ou mais pessoas e R$ 375 para mães de família monoparental.