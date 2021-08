Latam fortalece hub de Brasília com aumento de 24% dos voos a partir de novembro

FS Fernanda Strickland*

(crédito: Latam/Divulgação)

À medida que as campanhas de imunização contra a covid-19 avançam no mundo, as exigências sanitárias começam a ser flexibilizadas e o setor de turismo, um dos mais afetados pela pandemia, começa, aos poucos, a dar sinais de recuperação. Confiante na retomada das viagens aéreas no Brasil e, tendo em vista tanto a retomada das viagens a lazer (turismo) quanto o retorno do chamado viajante corporativo, a Latam decidiu aumentar em 24% (de 111 para 138) o número de voos diários em Brasília a partir de novembro deste ano, na comparação com a operação atual de agosto.

O incremento consolida a capital federal como importante vetor da retomada dos voos da Latam no Brasil, pois a cidade conecta os voos da aérea para todo o território nacional. Segundo Diogo Elias, diretor de Vendas e Marketing da Latam Brasil, a retomada está sendo feita de forma gradual. “Estamos aumentando mês a mês, principalmente depois da segunda onda em abril. Nossa retomada é um processo que já estava em curso de forma gradual e que resolvemos acelerar. É tanto uma recuperação de confiança no turismo, seja lazer ou corporativo, quanto do avanço da vacinação”, explica.

Diogo afirma que o aumento do hub fortalece ainda mais a Latam como maior operadora aérea do Aeroporto Internacional. “Brasília é fundamental para a gente, já tínhamos 50% da capacidade instalada aérea no aeroporto de Brasília, ou seja, metade da capacidade doméstica dos voos que chegam e saem da capital. Agora, com esse aumento, vamos chegar a 54% da nossa participação dentro de Brasília”, reforça.

Para o diretor de Vendas e Marketing da empresa, é importante ressaltar que a cidade é fundamental na estratégia da Latam, pois a capital tem o mercado corporativo relevante e "é um ponto estratégico de onde a gente consegue conectar várias regiões do Brasil para várias outras regiões do país".

Rotas



A partir de novembro de 2021, a Latam fará uma reinauguração das rotas de Brasília para Navegantes (com 5 voos semanais e sem ser operada desde maio de 2016), Uberlândia (com 3 voos semanais e sem ser operada desde outubro de 2018), Palmas (com 5 voos semanais e sem ser operada desde dezembro de 2018), Porto Seguro (com 5 voos semanais e sem ser operada desde abril de 2020) e Foz do Iguaçu (com 2 voos semanais e sem ser operada desde abril de 2020).

Em comparação com novembro do ano passado, a Latam ampliará a partir do mês 11 deste ano os voos entre Brasília e Boa Vista (de 4 para 7 voos semanais), Campo Grande (de 6 para 12), Belo Horizonte/Confins (de 7 para 21), Curitiba (de 7 para 14), Florianópolis (de 7 para 10), Fortaleza (de 14 para 21), Imperatriz (de 5 para 7), João Pessoa (de 7 para 10), Marabá (de 4 para 7), Macapá (de 4 para 7), Maceió (de 11 para 14), Natal (de 7 para 14), Porto Alegre (de 7 para 21), Porto Velho (de 5 para 7), Rio Branco (de 5 para 7), Recife (de 14 para 18), Rio de Janeiro/Santos Dumont (de 35 para 42), São Luís (de 7 para 14), Salvador (de 7 para 14), Santarém (de 4 para 7), Teresina (de 10 para 14), Vitória (de 5 para 12), São Paulo/Congonhas (de 49 para 56) e São Paulo/Guarulhos (de 43 para 44).

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro