Brasil entra para grupo de países com 10 GW operacionais de energia solar

A energia solar em usinas de grande porte e em pequenos e médios sistemas instalados em telhados, fachadas e terrenos chegou a 10GW operacionais. É o que afirma, em comunicado, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Para se ter ideia do papel estratégico do setor no suprimento de eletricidade, sistemas fotovoltaicos representam mais de 70% da potência da usina elétrica de Itaipu, segunda maior do mundo e maior da América Latina.



Desde 2012, a energia solar atraiu R$ 52,7 bilhões em novos investimentos, gerou 300 mil empregos e evitou a emissão de 10,7 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade, e tudo isso sendo a fonte de energia renovável mais barata do país. Segundo o CEO da Absolar, Rodrigo Sauaia, “as usinas solares de grande porte geram eletricidade a preços até 10 vezes menores do que as termelétricas fósseis emergenciais ou que a energia elétrica importada de países vizinhos, atualmente, duas das principais responsáveis pelo aumento tarifário sobre os consumidores”.

O Brasil possui 3,5 GW de potência instalada em usinas solares fotovoltaicas, o equivalente a 1,9% da matriz elétrica do país, e recentemente ultrapassou a potência instalada de termelétricas movidas a petróleo e outros fósseis. Atualmente, as usinas solares de grande porte são a sétima maior fonte de geração do país.

