Caixa entregou mais de 1,5 milhão de moradias à população, diz Pedro Guimarães

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta terça-feira (24/8), que financiou mais de 1,5 milhão de moradias à população. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou o número por meio de um vídeo em suas redes sociais.



“Em dois anos e meio da minha gestão à frente da @caixa, já foram mais de 1,5 milhão de moradias financiadas ou entregues à população com um investimento de mais de R$ 285 bilhões, mostrando que somos #OBancodaHabitação e reforçando o compromisso deste governo com todos os brasileiros”, publicou.







Além disso, Guimarães reforçou no vídeo que nunca, na história da Caixa, ela esteve tão presente no dia a dia das pessoas.

Auxílio emergencial

A Caixa paga, nesta terça-feira (24), a 5ª parcela referente ao auxílio emergencial para trabalhadores informais nascidos em maio. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375. O dinheiro fica disponível para compras, pagamentos e transferências, mas só poderá ser sacado em 9 de setembro.

Os beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) de final 5 também recebem o pagamento. No caso deles, o dinheiro está disponível para saque.

