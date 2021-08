Com preços em disparada, IPVA também deve ficar mais caro em 2022

CB Correio Braziliense

Com a alta nos preços de carros novos, seminovos e usados no Brasil, o imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deverá ficar mais caro em 2022. O aumento é esperado porque o tributo é calculado com base no preço dos veículos medidos pela tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).



Os valores para o ano que vem ainda não foram divulgados pela Secretaria de Fazenda, o que deve ser feito somente em dezembro. Porém, segundo a Fipe, entre fevereiro de 2020 e julho de 2021 os preços de automóveis zero-quilômetro subiram 19,9%.

Os aumentos têm ocorrido principalmente pela paralisação na produção de veículos por falta de componentes eletrônicos que tiveram um aumento de preço devido à pandemia.

Para calcular o preço do IPVA basta olhar o preço médio do automóvel na tabela Fipe, olhar a alíquota que incide sobre o tipo de veículo e dividir o valor do automóvel pela alíquota.

Atualmente, as alíquotas do DF variam entre 1% e 3%.