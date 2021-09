Bolsa dispara e dólar cai após nota de recuo divulgada por Bolsonaro

FF Fernanda Fernandes

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou esta quinta-feira (9/9) em alta de 1,72%, a 115.360 pontos, e o dólar caiu 1,96%, vendido a R$ 5,22, revertendo parte da queda de quase 4% registrada ontem. Desde o início do dia, o mercado mostrava recuperação discreta, mas ainda bastante volátil devido aos ruídos políticos das declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, nos atos de 7 de Setembro. A reviravolta e a disparada nas ações da Bolsa veio já no fim da tarde, após divulgação de nota em tom pacificador, assinada por Bolsonaro, a respeito dos discursos realizados nas manifestações pró-governo.



Às 16h45 (horário de Brasília), o Ibovespa chegou a bater 2,36%, com 116.088,46 pontos, mesmo com as paralisações dos caminhoneiros ocorrendo em diversas regiões do país e com a divulgação do IPCA de agosto, bem acima do esperado pelo mercado. Ontem, o índice teve desvalorização de 3,78%, fechando a 113.412,844 pontos, reflexo do cenário de incertezas políticas. Já a moeda americana havia fechado o dia vendida a R$ 5,32.

Ainda nesta quinta-feira, Bolsonaro divulgou um áudio pedindo a desmobilização do movimento dos caminhoneiros, mas a maioria não acreditou na veracidade do arquivo. A segunda mensagem por escrito e assinada pelo presidente foi divulgada já no fechamento da Bolsa.