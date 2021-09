Retomada da economia depende da vacinação em massa, diz Queiroga

GB Gabriela Bernardes*

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse, nesta segunda-feira (13), que a retomada da economia global depois da pandemia depende diretamente da vacinação. De acordo com o ministro, a capacidade de detecção de variantes, higiene e saúde pública também são “imprescindíveis” para o avanço da recuperação econômica.

A afirmação foi feita durante participação de Queiroga em um seminário promovido pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma).

“Todos sabemos que a contenção da pandemia, por meio da vacinação em massa, da vigilância ativa para detectar rapidamente possíveis novas variantes, e das medidas de higiene e saúde pública, são imprescindíveis para a retomada da economia global”, disse o chefe da Saúde.

Queiroga também teceu elogios ao Sistema Único de Saúde (SUS), ressaltando sua relevância para o combate à pandemia. Segundo o ministro, as ações do sistema têm impacto direto na economia do país.

“O setor da saúde também tem importância econômica estratégica, com crescente participação na composição do valor adicionado total da economia brasileira (7,6%), na geração de renda (9,6%) e no número total de empregos (7,1%), com um crescimento no número de postos de trabalho maior que o observado para a média da economia”, disse, destacando a importância do setor de saúde para a economia.

