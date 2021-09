Bancos aumentam os juros da casa própria

VB Vera Batista

Os bancos privados aumentaram as taxas de juros dos financiamentos da casa própria, antecipando-se a novas altas da taxa básica de juros (Selic), definida pelo Banco Central. A Selic está, hoje, em 5,25% ao ano, mas deve continuar subindo para conter a inflação. Com isso, a taxa média dos financiamentos, que era de 6,3% em março, chegou a 7,25% ao ano. No entanto, especialistas em mercado imobiliário garantem que a demanda continuará aquecida no setor, mesmo com a crise hídrica e a queda do poder de compra da população.

Eduardo Aroeira, presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-DF), avaliou que os juros ainda estão convidativos. “Se olharmos as taxas cobradas há dois anos, elas eram em torno de 10,5%. Hoje, o mercado está otimista”, afirmou. Ele lembra que a última pesquisa da Ademi, em junho, apontou que 50% dos empresários previam aumento da demanda; 55% acreditavam na melhora do ambiente de negócios; e apenas 5% apostavam na piora. “Não há preocupação. Todos os indicadores são favoráveis. A Associação de Notários e Registradores do Brasil (Anoreg) comprovou que os registros de compra e venda de imóveis no país tiveram aumento de 43% de maio para julho deste ano”, reforçou Aroeira.

Ele destacou, ainda, que ontem mesmo o governo federal anunciou uma série de medidas para o programa habitacional Casa Verde e Amarela (que substitui o Minha Casa, Minha Vida), com a promessa de corte de juros de 1 ponto percentual. E o presidente da Caixa Econômica Federal — instituição que responde por 70% de todo o financiamento do setor — afirmou que hoje vai baixar os juros cobrados pela instituição. “Creio que a taxa média deve cair de 7,25% para 6,75%. Isso deverá afetar a concorrência. Os outros bancos deverão se ajustar”, assinalou Aroeira.

Ana Castelo, coordenadora de projetos da construção da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre), ponderou, por outro lado, que a alta dos juros pode ter efeitos diferenciados. Há quem se apresse para realizar logo o sonho da casa própria, mas também há aqueles de se assustam e adiam a decisão de compra, com medo do que o futuro pode lhe reservar. Mas concordou com Aroeira de que, se agora o cenário não é tão bom quanto no ano passado, não está totalmente deteriorado a ponto de expulsar os compradores do mercado.

“É importante destacar que cada ponto percentual de aumento nos juros afeta de 8% a 9% no valor da prestação da casa própria. Mas quando a inflação começar a ceder e os juros ficarem mais comportados, o consumidor também ganhará”, ressalta Ana Castelo. O comprador que quer um imóvel novo, alerta, deve ficar atento aos termos do contrato e aos índices de correção. “Normalmente, não significa que as construtoras e incorporadoras estão se apropriando da diferença quando cobram mais. Estão, na verdade, ajustando as contas.”

Ieda Vasconcelos, economista-chefe da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC), explica que o consumidor precisa entender a diferença entre juros — que ajustam os financiamentos — e índice de custo (com impacto do preço dos insumos e da variação do câmbio), que estão ligados à construção de imóveis novos. Os juros são influenciados pela Selic que, em 2014, por exemplo, estava em 14,25% ao ano. “E os índices de custos estão subindo em torno de 12% a 13% ao ano”, destaca Ieda.

Insumos

De janeiro a julho de 2014, explicou Ieda, o custo acumulou alta de 6,04%. No mesmo período, em 2020, ficou em 3,67%. E, em 2021, em oito meses, ficou em 11,17%. Se considerar períodos de 12 meses, o ano de 2014 encerrou em 7,26%; 2020, em 4,60%; e 2021, até agora, já acumula alta de 16,68%.

Os vilões dos custos foram os tubos de aço, com alta de 46,57% de janeiro a agosto e avanço de 90,36%, em 12 meses; elevadores (20,80% e 24,30%, respectivamente) e tubos de PVC (24,22% e 62,67%). “Isso vem prejudicando o setor de construção, que emprega 18,31 milhões de trabalhadores. E cada R$ 1 investido na construção civil gera mais R$ 1,36 na fase seguinte. Ajuda a economia em geral, porque as pessoas acabam comprando eletrodomésticos, roupas de cama, banho, entre outros”, reforçou Ieda.



Mais facilidade para habitação popular

Criticado pela assinatura de uma medida provisória (MP) que oferece condições diferenciadas de crédito imobiliário para agentes de segurança adquirirem a casa própria, e enfrentando uma alta rejeição entre a população, o presidente Jair Bolsonaro anunciou, ontem, mudanças para tentar turbinar o programa habitacional Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, e facilitar o financiamento de imóveis residenciais com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em especial para famílias que ganham até R$ 2 mil por mês.

Para pessoas dessa faixa de renda, o governo vai oferecer taxas de juros mais baixas para o parcelamento, variando de 4,25% a 5% ao ano, a depender da região em que a família vive, e se ela é cotista do FGTS. Dessa forma, os usuários contemplados poderão ter descontos acima de R$ 30 mil no valor final do imóvel e reduzir em pelo menos 15 anos o tempo para quitar a casa própria.

“O que nós estamos propondo é que estados e municípios, juntos ou separados, garantam uma contrapartida que tire das famílias a obrigatoriedade da entrada e para que elas tenham melhor acesso. O principal dificultador das famílias de baixa renda é justamente a entrada, que representa 20% do valor de compra e venda”, destacou o secretário Nacional de Habitação, Alfredo dos Santos.

Além disso, o governo anunciou uma modalidade de financiamento em que estados e municípios vão garantir uma contrapartida de 20% do valor do imóvel, o que deve permitir que o valor de entrada para famílias com renda mensal de até R$ 4 mil seja reduzido ou zerado.

Também haverá uma alteração nas taxas de juros para famílias com renda mensal entre R$ 4 mil e R$ 7 mil. Na maioria dos casos, os atuais 8,16% baixarão para 7,66% ao ano. Mas para trabalhadores titulares de conta vinculada ao FGTS por pelo menos três anos a taxa de juros anual passará a ser de 7,16%.

Outra novidade é o reajuste no teto do valor dos imóveis, que não era alterado há quase três anos. Em municípios com 50 mil a 100 mil habitantes, o aumento do limite será de 15%. Naqueles que têm entre 20 mil e 50 mil habitantes, a alta será de 10%. Já nos municípios com população menor que 20 mil habitantes, não houve alteração. Os demais municípios, incluindo as capitais e respectivas regiões metropolitanas, terão aumento de 10%.

Até 2024, o Ministério do Desenvolvimento Regional deve ampliar dos atuais R$ 56 bilhões para R$ 67 bilhões os recursos para os financiamentos. As medidas entrarão em vigor ainda neste ano, em cerca de 60 dias, com exceção das alterações do desconto nas taxas de juros, que só passarão a valer em 2022.

“A casa própria não tem preço para quem a recebe. Conseguimos, durante a pandemia, incluir o setor da construção civil entre as profissões essenciais. Com isso, foi possível manter o setor trabalhando, evitar demissões e realizar diversas entregas de moradias”, destacou Bolsonaro.

Marca



Integrantes do governo dizem que o presidente precisa ter uma preocupação maior com pautas sociais e fazer com que o Executivo deixe para trás qualquer resquício de iniciativa popular lançada durante os governos do PT.

“O que estamos fazendo é diferente do que foi feito nos governos anteriores. Nós estamos fazendo mais habitações com menos recursos. Estamos corrigindo problemas que existiam”, afirmou o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Segundo números divulgados pela pasta no mês passado, pelo menos 392.064 moradias já foram entregues desde agosto de 2020, quando o Casa Verde e Amarela foi lançado, o que equivale a uma média de 32.672 casas concluídas a cada mês. Esse número é inferior ao do Minha Casa Minha Vida, que em quase 12 anos de duração entregou em média 36.276 unidades habitacionais por mês, de acordo com números da Controladoria-Geral da União (CGU).