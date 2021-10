Guedes confirma: auxílio emergencial será prorrogado

FF Fernanda Fernandes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, durante cerimônia do governo nesta sexta-feira (1º/10), que o auxílio emergencial será prorrogado. A declaração foi feita durante o discurso em que ele defendia as ações das pastas do governo.

“Estamos confiantes que o Brasil segue na trajetória do crescimento. O ministro Tarcísio (de Freitas, da Infraestrutura) vai vender mais 22 aeroportos, o ministro (Rogério) Marinho (do Desenvolvimento Regional) vai terminar as obras não concluídas, e o ministro João Roma (Cidadania) vai estender o auxílio emergencial. Então, somos um time remando pelo Brasil”, afirmou Guedes.

Os rumores de que o governo federal pretende prorrogar novamente o benefício surgiram na última semana, após declaração do presidente Jair Bolsonaro sinalizando a intenção de dar continuação os pagamentos. A ideia já vinha sendo defendida por João Roma, mas até então as informações vindas de interlocutores do governo eram de que a proposta encontrava resistência no Ministério da Economia.

Logo após a cerimônia, o Ministério da Economia emitiu nota de esclarecimento informando que o ministro quis se referir à extensão da “proteção aos cidadãos em situação de vulnerabilidade com o novo programa social Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família”, e não ao auxílio emergencial.