Ceasa chega aos 49 anos apostando em inovação

As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF) completam este mês 49 anos de atividade. O vice-presidente e presidente interino da Ceasa, Petronah de Castro Silva contou como será a programação deste aniversário e sobre a inauguração do Mercado Central de Brasília, no CB.Agro — uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.

Petronah detalhou a programação. “Apesar da pandemia, procuramos fazer uma programação dentro da segurança pandêmica, para não trazer nenhum problema de contaminação. No dia 14, vamos iniciar as comemorações. No dia 14, em uma parceria com a Secretaria da Mulher, haverá um ônibus para fazer exames de prevenção a mulheres de produtores rurais, com dificuldade ao acesso à saúde”, informou. Segundo ele, a data foi escolhida foi escolhida por se tratar de uma quinta-feira, quando a Ceasa recebe de 8 a 10 mil pessoas.

O ônibus ficará na Ceasa até o dia 15, sexta feira. “Nessa data, teremos sessão solene em homenagem aos 49 anos da Ceasa, em evento promovido pela Câmara Legislativa. A proposta é de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Será às 9:30 da manhã”, explicou o presidente interino da Ceasa.

No dia 18, haverá uma homenagem aos carregadores, categoria de trabalhadores essencial na rotina da Ceasa. “Vamos comemorar o dia deles. Esses carregadores são independentes. Alguns são contratados diretamente pelos empresários", descreve Petronah. Segundo ele, a Ceasa conta com aproximadamente 600 carregadores. "Muitas vezes eles passam despercebidos, mas são uma mão de obra fundamental, que precisa ser valorizada. A direção geral do Ceasa se preocupa muito com isso, em valorizar desde o pequeno ao que está no topo da empresa”, afirmou.

No dia 21, mais comemorações. Haverá uma ação em uma área para a plantação de Ipês. “Vamos fazer isso em homenagem ao meio ambiente, pois é algo que a gente precisa muito, na situação que vivemos hoje ela é mais do que necessária. Com tanto desmatamento, poluição, a natureza nos cobra, está tudo ligado”, observou Petronah. “No último dia de comemorações, 27, vamos fazer uma confraternização com os servidores, temos 58 servidores para tocar toda a Ceasa", encerrou.

Petronah contou ainda sobre os planos de expansão da Ceasa. Mais três prédios foram erguidos recentemente. “Foi uma construção que terminou em 2020. Agora, neste semestr,e fizemos a licitação de dois. Neste mês de aniversário, vamos fazer a licitação do último prédio, que tem 12 box para os empresários que querem crescer, e outros para os empresários que querem entrar no Ceasa", detalhou.