Ministro diz não ser possível antecipar fim da bandeira de escassez hídrica

FS Fernanda Strickland

Bento Albuquerque (no centro) participa de café da manhã realizado pela Frente Parlamentar Mista Pelo Brasil Competitivo - (crédito: Fernanda Strickland/CB/DA.PRESS)

O ministro do Ministério de Minas e Energia (MME), Bento Albuquerque, afirmou nesta quarta-feira (20/10) que não será possível antecipar o fim da bandeira tarifária de escassez hídrica, para novembro, como o presidente Jair Bolsonaro havia declarado na semana passada. A afirmação foi feita durante participação no café da manhã planejado pela Frente Parlamentar Mista Pelo Brasil Competitivo em Brasília.

Segundo Bento Albuquerque, quando a geração de energia ficar mais barata, a bandeira tarifária será reduzida e não será mais necessária. “Não é possível antecipar o fim, porque nós temos que fazer o monitoramento do acompanhamento do setor, a bandeira tarifária representa o custo da geração de energia”, declarou.

O ministro pontuou que a energia do país ainda precisa ter custo elevado, “para que possamos passar por esse período sem racionamento e sem apagão”. “Então, quando as condições melhorarem, o que temos feito diariamente, as condições de tarifa evidentemente serão reduzidas se as condições assim permitirem”, prometeu.

Quando questionado sobre evitar que os brasileiros sejam reféns de questões climáticas, o chefe da pasta de Minas e Energia disse que o tema “não é questão de estudo”. “Isso é questão de planejamento, o país possui planos, um de expansão decenal (de 10 anos) de energia, o qual atualizamos anualmente até por conta da conjuntura. É ele que vai levar o país, nos próximos 5 a 6 anos, a não depender mais da geração hidráulica, como não temos dependido em 2020, 2021 e 2022”, explicou.



Promessa do presidente

Ao discursar, na quinta-feira passada (14), na Conferência Global Millenium, o presidente Jair Bolsonaro disse que iria determinar à pasta que a bandeira voltasse ao normal. "Dói a gente autorizar o ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, a decretar a bandeira vermelha. Dói no coração, sabemos da dificuldade da energia elétrica. Vou determinar que ele volte à bandeira normal a partir do mês que vem", disseo chefe do Executivo.

No entanto, Bolsonaro não havia detalhado qual seria a medida adotada. O Brasil vive a pior crise hídrica em 91 anos, sendo necessário acionar as usinas termoelétricas, o que tem encarecido a conta de luz. As bandeiras tarifárias foram criadas em 2015 e indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e na indústria.

Bandeiras

A verde é sem acréscimo e a amarela significa que as condições de geração não estão favoráveis — a conta de luz vem com a cobrança a mais de R$ 1,87 por 100 kWh consumidos. Já a bandeira vermelha mostra que está mais caro gerar energia naquele período, sendo dividida em dois patamares. No primeiro, o valor adicional cobrado passa a ser proporcional ao consumo na razão de R$ 3,97 por 100 kWh. O patamar 2 aplica a razão de R$ 9,49 por 100 kWh. Acima da vermelha, está a bandeira de escassez hídrica, atualmente em vigor.

Na escassez hídrica, a taxa extra passou a ser de R$ 14,20 para cada 100 kWh. Criada em agosto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Anee), ela começou a vigorar a partir de 1º setembro e vai até abril do ano que vem.