"Estamos avançando, estamos trabalhando", diz ministro de Minas e Energia

FS Fernanda Strickland

(crédito: Fernanda Strickland/CB/D.A Press)

Mesmo em meio à crise energética provocada pela escassez hídrica nos reservatórios que abastecem as usinas termelétricas do país, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o governo está avançando, "particularmente no setor de energia". Ele participou nesta quarta-feira (20/10) do café da manhã planejado pela Frente Parlamentar Mista Pelo Brasil Competitivo em Brasília.

Em sua apresentação inicial, o ministro citou a difícil situação que o país passa em razão da pandemia da covid-19, mas sustentou que o governo avançou nos mais de mil dias da gestão atual. "Ninguém realiza nada sozinho, o governo Bolsonaro fez muito, avançamos muito, particularmente no setor de energia.(...) Em mil dias, 620 dias foram em pandemia. O momento político não é muito favorável, mas, refletindo sobre o assunto, avançamos muito", pontuou.

Bento Albuquerque também falou sobre as medidas provisórias aprovadas no governo atual. "Há anos não se aprovava uma medida provisória no Congresso Nacional. Aprovamos 5 medidas provisórias do setor elétrico, o que permitiu que nós chegássemos hoje em uma situação que evitamos o racionamento de energia. Essas medidas provisórias estavam para ser aprovadas desde 2019", comentou.

Entre as medidas provisórias aprovadas está a MP que altera regras do setor elétrico para reduzir tarifas. Aprovada em setembro, visa atenuar efeitos ao consumidor de custos com auxílios concedidos a empresas de energia durante a pandemia. A Medida Provisória 998/20 transfere para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), entre 2021 e 2025, parte dos recursos que as concessionárias de energia elétrica são obrigadas a aplicar em programas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e de eficiência energética.