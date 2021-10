Guedes fala sobre privatização da Petrobras: "É um veneno que pode virar vacina"

IS Ingrid Soares

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na manhã deste domingo (24/10) que a Petrobras "é um veneno que pode virar vacina". A declaração ocorre após o governo discutir ideias sobre uma eventual privatização da estatal.

O discurso vem de encontro com os discursos do chefe do Executivo, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, que nas últimas semanas, afirmaram a mesma coisa: o desejo de vender o controle da estatal à iniciativa privada com o objetivo de conter a alta dos preços dos combustíveis.

No entender de Bolsonaro, Lira e Guedes, se a Petrobras for privatizada, tanto a gasolina quanto o diesel e o gás de cozinha ficarão mais baratos. No entanto, como o Blog do Vicente mostrou, nas mãos da iniciativa privada, a petroleira manteria a política de equiparação de preços aos do mercado internacional.

Guedes também afirmou acreditar na aprovação da reforma administrativa ainda este ano.



Aguarde maiores informações.