Confiança da indústria cai em 22 dos 30 setores pesquisados pela CNI

VB Vera Batista

(crédito: Divulgação/IBGE)

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu em 22 dos 30 setores industriais consultados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em outubro. As principais quedas de confiança ocorrem em outros equipamentos de transporte; celulose, papel e produtos de papel; e serviços especializados para construção. No entanto, aponta a CNI, o indicador de geral de todos os setores permanece acima dos 50 pontos, o que sinaliza que a maioria dos empresários se mostra confiante. O índice varia de 0 a 100 pontos, com uma linha de corte em 50, o que divide a confiança da falta de confiança.



De acordo com a economista da CNI, Larissa Nocko, o que puxou a desconfiança foi a piora na percepção sobre as condições atuais da economia e da empresa. “As expectativas para os próximos seis meses continuam positivas, por isso o Icei de todos os setores se mantém acima dos 50 pontos”, explica Larissa.

No mês, as maiores quedas foram registradas em equipamentos de transporte (o ICEI passou de 58,1 para 53,9 pontos entre setembro e outubro); celulose, papel e produtos de papel, que caiu de 58,4 para 55,5 pontos; e serviços especializados para construção, com queda de 56,8 para 54,2 pontos no período.

Os setores com os avanços mais significativos de confiança foram couro e artefatos de couro, que subiu de 56,1 em setembro para 60,7 pontos em outubro; impressão e reprodução de gravações, que passou de 55,1 para 57,1 pontos entre um mês e outro; e móveis, que teve um acréscimo de 1,9 ponto na confiança, visto que o índice saiu 54,7 pontos para 56,6 pontos.

A CNI consultou 2.413 empresas, entre elas, 961 de pequeno porte, 890 de médio porte e 562 de grande porte, entre os dias 1º e 15 de outubro de 2021.