Bolsa anda de lado e dólar cai

Após o feriado de Finados, e do comunicado do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), anunciando o cronograma de corte de estímulos monetários, a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) encerrou com leve alta, de 0,06%, a 105.616 pontos. Já o dólar, fechou em queda de 1,42%, a R$ 5,58, ainda sem saber o resultado da votação, na Câmara, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios — que propõe o calote no pagamento de dívidas judiciais e acaba com o teto de gastos.