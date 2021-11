Gás de cozinha chega a R$ 140 e gasolina comum a R$ 7,99, diz ANP

CN Cristiane Noberto

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press - 14/6/21 )

Um levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), realizado entre 31 de outubro a 6 de novembro, mostrou que o gás de cozinha chegou a R$ 140 no Brasil. A gasolina comum também encosta em números astronômicos: R$ 7,99.

O gás de cozinha mais caro foi encontrado no Mato Grosso, onde o preço mínimo foi de R$ 100. O Rio Grande do Sul é o estado com a gasolina com maior preço. Já o menor valor encontrado no estado foi de R$ 5,76.

Gasolina mais cara do Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o Distrito Federal é o lugar com maior preço da gasolina comum na região, ficando em R$ 7,49. O menor preço encontrado foi em Mato Grosso: R$ 6,12.

Por outro lado, a capital federal tem o menor preço de gás de cozinha da região. O preço máximo do insumo no DF é de R$ 100, o mínimo em R$ 94.